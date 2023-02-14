【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略，立即收看！

市場對下半年美國減息預期過高，料首季美國通脹先反彈，美元或現先高後低走勢。估計美國今年再加息三次，共加息75點子才有望結束加息周期。歐洲央行偏鷹，英倫銀行則減慢收水步伐，各國央行貨幣政策分岐收窄下，歐洲央行及美國聯儲局最終利率會出現甚麼變化？下任日本央行行長料取消或修改孳息率曲綫控制框架，日圓兑美元難跌穿135，憧憬貨幣收緊，日圓兌美元可挑戰甚麼水平？澳元自去年十月升幅已逾一成，部署澳元宜針對甚麼貨幣交差盤？人民幣急升至6.7大行紛上調預測，大漲小回格局未變？《ET財智Talk》請來花旗財富管理業務高級投資策略師陳正犖，全面剖析環球滙市最新買賣策略，立即收看！

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01:03 今年首季市場對通脹看法過份樂觀

01:34 一月份市場過份鴿派 對下半年減息預期過高

01:46 預期美國通脹首季先反彈 美元料現先高後低走勢

03:51 去年美國二手車價格回落令通脹回落

04:37 料CPI按月升0.4%

04:52 二手車價格佔比下降 惟居住價格佔比提高

05:05 不宜對通脹掉以輕心

05:15 料美國今年再加息三次

05:23 三、五及六月共加息75點子才有望結束加息周期

06:30 美國科技行業裁員數字 自2000年科網爆破最嚴重

06:58 料美國就業市道下半年逐步轉差

07:25 若美元反彈 藉美國經濟轉差美元或再回落

08:23 歐洲央行偏鷹 英倫銀行減慢收水步伐

09:45 各央行貨幣政策分岐收窄

10:48 歐洲央行最終利率或加至3.5%

10:50 美國聯儲局最終利率或加至5.25%-5.5%

11:20 今年歐羅具反彈條件

11:30 美元、加元、英鎊相對弱

12:30 過往三個月日圓彈高7.2%

13:00 日本更換央行行長左右日圓走勢

14:57 下任日本央行行長需解決債息上升壓力

16:07 料日本新行長取消或修改孳息率曲綫控制框架

7:30 日圓兑美元料難跌穿135

17:41 憧憬貨幣收緊日圓兌美元或挑戰125

19:15 澳元自去年十月升幅已逾一成

21:15 澳洲央行有機會再加息三次

21:23 最終指標利率或見4.1厘

21:38 部署澳元宜針對英鎊、加元交差盤

22:38 債息差距反映貨幣走向

23:52 人民幣急升至6.7 大行紛上調預測

24:15 MSCI中國指數自去年十月急彈五成

24:44 料今年內地經濟增長達5.7%

24:53 人民幣宜候調整入市較安全

25:07 小心人民幣短期回調 大漲小回格局未變

《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

責任編輯：霍耀堂

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