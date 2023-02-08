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【勞力士】瑞士手錶跟隨勞力士加價 OMEGA一款錶英國歐洲升逾7%（附5大瑞士錶款各地漲幅比較）

個人增值 13:57 2023/02/08

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作為鐘錶龍頭大哥，勞力士早前接連加價的聲勢，反映瑞士錶在世界各地的人氣程度，帶動瑞士鐘錶在不同地區採取更進取的定價策略，多款名錶照樣持續受到熱捧， Swatch Group 旗下包括OMEGA、浪琴、Tissot等品牌鐘錶，跟隨勞力士1 月份在英國和歐洲加價約 2.5%的做法，令到手錶於各國的升值表現不一。即看5大瑞士錶款各地漲幅比較、及當中三大錶款外型︰

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Omega旗艦產品 Speedmaster 在英國和歐洲的購買成本增加了約 7% ，據彭博分析師Jefferies的報告顯示，截至 2 月 1 日，首度登上月球的腕錶Omega Speedmaster ，在英國的價格目前為 10,600 英鎊（約港幣10萬），比去年 1 月上漲 7.1%。同一型號的價格亦在意大利平均升價 6.8%，在美國增幅亦有 2%。


去年銷量百萬 、大受歡迎的Omega MoonSwatch ，是Omega Speedmaster的環保塑料平價版本，價格在韓國和日本上漲了 7% 以上，但並未在美國、英國和歐洲加價，因此圖中反映增幅為0%，MoonSwatch 的售價相當親民約為 283 美元，亦有升值空間。


加價除了是反映商家對手錶需求持續增加的信心，亦是為應對因美元和瑞士法郎走強。勞力士通常每年加價一次，已經在去年秋季再度提高歐洲的價格。由於英鎊和歐元走弱而導致的成本上升和匯率波動，為防止各國之間的價格差異過大，瑞士鐘錶在英國、日本和韓國等地的價格上漲幅度會超過其他地區。

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