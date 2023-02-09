譚仔三哥$99愈撈愈近情侶套餐 牛摩海鮮放題第1位7折 / 第2位半價

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.譚仔三哥米線：99元愈撈愈近情侶套餐

即日至2月14日限定99元「愈撈愈近情侶套餐」，套餐包括1碗三酸撈薯粉、1碗兩餸麻辣米線、1碟土匪雞翼 (細)、2杯熱/凍飲品或汽水，送由Mr n Mrs Moon設計嘅「一齊COME老貼紙套裝」一套 (內附1張心意卡及10張貼紙)。

▼ 點擊圖片放大

2.牛摩：澳洲M7和牛海鮮放題 第1位7折 / 第2位半價

荃灣分店限定優惠，只要讚好/關注 @wagyumoreplus FB/IG就可以7折任食澳洲M7和牛、IBP牛板腱等超過20品美食，二人同行第2位更享半價。

地址：荃灣千色匯1期2樓2031號舖

▼ 點擊圖片放大

3. MOS Burger：凡於店內消費 送Pokémon紙帽

由即日起至2月17日，凡於店內消費就可以免費獲得Pokémon紙帽1個，一共4款隨機派發。



活動日期：即日起至2月17日

換領方法：凡於店內消費即可免費獲得Pokémon紙帽1個（款式隨機）

換領分店：全線MOS BURGER、MOS CAFÉ、MOS BURGERexpress

▼ 點擊圖片放大

【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？ 高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App