【ESG】水資源危機惡化 帶來金融風險 企業有責提高用水效益

活在香港的我們，每天打開水龍頭便有源源不絕的食水供應，但大家有沒有想過，「自來水」並不是真的自來，更絕非無窮無盡？

其實地球上大部分水都不適合人類飲用，而且不少被鎖在冰川之中，只有1%的水資源屬於淡水。更重要的是，各國水源分布並不平均，造成很多國家的人民都缺乏安全的水源供應和衛生設施。

水資源帶來金融風險

水是萬物生命之源，但隨著全球暖化及人口增加，旱災、水災及熱浪等事故頻生，威脅著人類的健康。在過去一個世紀，全球用水量的增速，是人口增速的兩倍多。隨著用水量不斷增長、污染情況持續惡化，部分地區的水資源已達到臨界點，最後或將反噬人類自身。在今天，有多達21億人無法獲得安全食水，每年更有超過300萬人死於與水有關的疾病。除了與健康息息相關，若人們無法獲得可負擔的食水，也會影響到糧食安全、社會福祉、教育乃至脫貧的機會。因此我們有必要採取行動，及早應付危機。

全球水資源危機惡化，也帶來了重大的金融風險。最近有一項研究便表明，及至2050年，與水有關的自然災害或會為全球GDP帶來5.6萬億美元的經濟損失。投資者、企業及政府已意識到水資源會對企業產生重大的財務影響，最明顯的例子包括了需要大量灌溉的農業，但其實許多工業活動也極為耗水，半導體行業正是一例。例如在2021年，一家台灣工廠便因為天氣乾旱而被迫減產，並要以水罐車供水。又例如，在能源行業中，大家都明白水力發電要依靠水來運作，但原來核電廠和發電廠都需要大量水源來發揮冷卻作用。去年夏天法國天氣乾旱，便影響了當地的水壩和發電廠運作。

提高用水效益有利企業發展

雖然外界目前對於採用甚麼指標來管理水資源風險，仍未達成一致共識，但由於水資源已成為關注所在，監管機構也開始行動，推出更多涉及生物多樣性和廢水管理的指引及篩選工具。同時，投資者對於企業就水資源的管理也日益嚴格，特別是針對一些處於乾旱或洪水高風險地區的企業。我們預計，與水資源有關的風險和機會，將會進一步成為企業的營運考慮之一，例如企業會在其財務和可持續發展報告作出更多的披露。

對於投資者而言，這些進展也帶來了長期的機遇。聯合國教科文組織便估計，若全球140個中低收入國家為國民提供安全食水和相關的衛生基建設施，當中涉及的投資金額將達1,140億美元。

能夠在生產過程中減少用水、降低污染及提高用水效益的企業，將會受到重視；相反，那些未能提升效率或披露不足的公司，則有可能受到監管及投資者的懲罰。

【關於作者】何忠熙為安聯投資（Allianz Global Investors）可持續發展專員，專責推動亞太區內可持續投資產品的發展和策略， 並負責可持續發展相關的顧問和倡導工作。安聯投資作為一家領先的主動型投資管理公司，管理一系列可持續投資基金，提供多元化的可持續投資策略。

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