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愈省錢反而愈窮？ 再窮也不能省這5種錢

個人增值 08:30 2023/02/08

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生活中處處都要用錢，加上物價不停飆升，大家都過得非常節省，雖然這是一種良好的意識，但把握不好分寸的精打細算反而會適得其反，變得越來越窮。有哪些錢再窮也不能省？

有人不捨得扔掉隔夜飯菜而導致生病，有人不捨得買一次性口罩而染疫，有人不捨得報讀課程而在職業上停滯不前。這些都是省錢的行為，但最終得不償失，它不但不能令人富有，反而會更貧窮。以下將列舉5種再窮也不應省的錢，避免陷入窘迫境地。

1.健康保養的錢
健康保養的錢包括：定期健康檢查、健康食物、保健品、運動課程等

身體是本錢，經歷了疫情的艱難三年，相信大家都親身體會到健康的重要。若身體出現問題，不但要承擔龐大的醫療費用，加重日常生活負擔，甚至面臨離世風險，當健康受損時，再多的夢想和野心也只是紙上談兵。因此要定期做健康檢查，買健康的食物，去參加健身項目，這些關乎身體健康的錢再窮也不能省。

2.用於教育的錢
教育的錢包括：自己學習課程花費、家人小孩學習花費、書本、文具等

健康能維持生命，而教育就是提升生活品質的基礎。只有不斷投資在自己的頭腦上，才能不斷接收不同的知識，提高我們的視野和格局，讓職業發展更順暢，在競爭中佔據優勢地位，進而逐漸累積財富。對基層而言，教育是最著數的投資，未來將會獲得超額的投資收益。因此，想擺脫貧困的現狀，更應該投資與自己和家人的教育，積極參加各類培訓課程，不必節省這部分開支，這是一種無形的高回報投資。

3.用於旅行的錢
談及旅行，很多人會覺得這是不必要的開支，在經濟狀況一般的情況下，不應該再發錢去旅行。事實上，旅行的意義是走出熟悉的地方，體會不一樣的環境和民生，增長自己的見識。旅行並不是用很多錢去吃高貴的晚餐、住五星級酒店或追捧高消費。旅行可以少花錢，但多花心思，累積自己的人生經歷，甚至認識日後有可能幫助你的新朋友。有時間的人可以遠游，無時間哪怕周邊尋訪，也是值得的。

4.孝順父母的錢
不管父母是否有錢，也不管自己錢多還是錢少，孝敬父母的錢一定不能省。如果經濟有限，可根據個人情況衡量，但不能完全不給父母。父母用於養育小孩的錢一定不是一筆小開支，雖然不是講求還清父母全部養育支出，當父母逐漸老去時，也應支付父母的醫療費用和其餘養老生活費用，再窮也不能節省這些錢。

5.人際交往的錢
除了有健康的體魄和充盈的腦袋，還要有較好的人際交往能力。生活中很多時候講求機遇，也許你的能力較突出，但沒有人幫忙引薦，遇不到自己的伯樂，可能缺失發展的機會。

 

責任編輯：梁政琪

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