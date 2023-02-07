細價股之日常 單日急升92%盤後挫37% 財富險中尋/沉？

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炒股的人常說財富險中尋，當然愈高風險、愈高Beta的股票，潛在回報也可能很高。但稍一不慎，隨時變成財富險中「沉」。最新便有兩隻美股作最佳例子，證明細價股非人人都適合玩，投資者可能要抱着隨時失去所有本金的覺悟。
BBBY單日漲9成後急挫近4成
「迷因股（Memes stock）」Bed Bath & Beyond（美：BBBY，3B家居）經常出現大上大落的場面，單是昨晚，其股價便一度升逾1倍，收市仍升92%。從基本面來看，除了公司正積極避免破產之外，無其他更好的消息。收市後，公司更宣布發新股融資最多逾10億美元，盤後股價急插37%。若在盤中高追，市值隨時已蒸發掉4成。
法拉第未來1個月升2倍後挫27%
樂視創辦人賈躍亨旗下的法拉第未來（美︰FFIE）今年以來股價飛升，由1月至上周五已急漲逾2倍，但周一戲劇性回吐27%。在回吐前該公司宣布達成新融資協議，預計3月底開始生產首款電動汽車。別以為它近日急漲2倍很厲害，它在過去1年仍累計下跌了80%。
為何細價股風險高？
細價股風險高，在於以下原因︰
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欄名 : 理財學堂