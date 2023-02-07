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【大灣區】港人在内地可享哪些福利？ 長者免費乘車/ 稅務優惠/ 獎學金/ 創業補貼一覽

個人增值 17:30 2023/02/07

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近日香港與内地實現全面通關，兩地恢復來往便利，相信港人北上發展的意願有所增强。據中銀香港最新調查顯示，接近8成受訪者計劃在通關後到大灣區旅游和探親，有46%的受訪者考慮於大灣區內地城市置業，作為渡假或退休養老之用。以下將總結5項港人在内地可享福利，内容涵蓋長者補貼、稅務補貼、置業、創業及教育等。

長者持居住證免費乘車
多個大灣區内地城市推出港澳居民長者優惠，居住在以下內地城市的年滿60歲並持有居住證的港澳人士可享有長者免費乘車優惠：深圳、廣州、珠海、東莞、惠州、佛山和江門。其中廣州有細分的年齡要求，年滿60至64歲的長者，可以半價乘坐廣州市內線路公共汽車或電車、過江渡輪、水上巴士和城市軌道交通；年滿65歲以上的長者，可免費乘坐以上的公共交通工具。

稅務補貼
針對在粵港澳大灣區工作的境外高端人才和緊缺人才，珠三角九個城市推出稅務政策優惠，對於在珠三角九市繳納的個人所得稅已繳稅額超過其按應繳稅所得額的15%計算稅額部分，由珠三角九市政府政府進行財政補貼，計劃有效期至2023年12月31日。

置業福利
為了管控當地房地產市場，對於有置業需求的非本市居民一直都有限制要求，要滿足相關條件才能獲買樓資格，例如居住時間、繳納社保時長等。2019年中央曾推出「惠港16條」，開放了香港居民在内地買樓的限制，香港人無須提供相關工作、學習等證明，就可以在大灣區九市購買一套自用房。

創業補貼近50萬  貼息貸款300萬
為鼓勵香港人士前往内地就業工作，深圳推出香港居民創業補貼，最高可達45萬以上，人均8萬元。包括初創補貼、社保補貼、場租補貼、就業補貼和貼息扶持。

1.初創補貼：一次性補貼每人1萬元，最多補貼10人，最高10萬元
2.社保補貼：每月補貼840元，補貼3年，補貼10人，最高30.24萬元
3.場租補貼：每月補貼500元至1560元，補貼3年，最高5.6萬元
4.帶動就業補貼：可享受每人3000元帶動就業補貼，最高5萬元
5.貼息扶持：合夥人每人最高60萬元，總額最高300萬元，9年貼息

教育福利---獎學金最多3萬
在内地高校就讀的港澳及華僑學生可獲豐厚的獎學金，每個學歷層次獎學金分別設有4個等級，包括特等獎、一等獎、二等獎和三等獎。本科生最高可獲8000元，碩士研究生最高可獲2萬元，博士研究生最高可獲3萬千元。

獎學金 特等獎  一等獎  二等獎  三等獎
本專科學生獎學金  8000元 6000元 5000元  4000元
碩士研究生獎學金  20000元 10000元 7000元   5000元
博士研究生獎學金 30000元 15000元   10000元 7000元

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