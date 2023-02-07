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美國人一年平均儲蓄、卡數有幾多? 千禧一代儲蓄率最高 打破年輕人不懂理財的迷思

個人增值 18:26 2023/02/07

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經歷過股市動盪及疫情反覆的一年後，總是期待2023年否極泰來，但基於去年的理財表現，你又是否有信心在今年達成個人財務目標？美國一個保險機構調查發現，66% 的美國人表示，對自己實現財務目標的能力充滿信心，更有三分之一的人對2023 年的財務狀況充滿希望。2022 年美國人設法儲蓄，超過一半的人達到及超越儲蓄目標金額，亦對本年的財務狀況亦充滿信心，不過樂觀情緒因性別而異，女性平均儲蓄額較低，較男性小近一半，或因此令女性對於財務上的信心也較低。另外亦有22%的人表示必須改變目前的財務策略，才能實現財務目標。詳情如下圖所示︰

另外，很多人都注重退休規劃，77% 的美國人表示有信心他們能夠在理想的年齡退休，而 63% 的成年人與同齡人相比感覺為退休更多或的準備。就今年而言，83% 的美國人制定了2023 年的長期財務目標，其中最常見的是建立應急資金 (41%) 和還清信用卡債務 (31%)。

調查顯示， 2023 年投資股票市場或共同基金的人當中，有31%正計劃改變投資組合或策略，大部份人正透過與金融專業人士或智能顧問制定(45%) ，買賣上重新平衡投資組合(40%)，或使投資組合更多樣化 (39%)，以改變投資組合或策略。​​​​​​

另外，有資金投資的人當中，超過四分之一（27%）的成年人計劃在新一年投資更多金錢，他們新的一年平均投資 14,291.5美元(約11.2萬港元)。超過一半投資更多的人，是為確保財務安全 (51%) 以及建立財富或家庭財富 (47%)。計劃在 2023 年減少投資的人，平均預計自己會減少 2,220.94 美元(港幣17.4萬)的投資。

紐約人壽2022 年 12 月 17 日至 12 月 20 日期間訪問4,410 名美國人，調查大眾對2023年的財富展望 。紐約人壽財務健康主管Suzanne Schmitt 指，美國人把焦點放在壯大個人財務的基礎上，包括還清高息債務及防範金融沖擊，他認為這是一個積極的跡象，報告顯示，為實現 2023 年的財務健康目標，超過五分之一的人正尋求財務策略調整上的指導及幫助。

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