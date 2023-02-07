日本央行新行長的影響 投資日圓需先了解繼任人觀點

上星期匯市的波動主要來自三大央行議息會議的影響。在議息前，由於市場已經充分反映了預期，所以基本上匯市在議息前並沒有明顯變化，但隨著美聯儲、歐洲央行及英倫銀行陸續發表議息結果，匯市於星期四後開始動起來。美聯儲進一步將加息步伐下降至0.25%，美元指數隨即進一步下降，但美元這幾天卻開始反彈。原來12月美聯儲利率點陣圖預期2023年聯邦基金利率中位數為5.125%，代表美聯儲加息週期應該至少到5月，但利率市場因通脹回落下調、終極利率預測至低於點陣圖，星期五強勁的就業數據使市場重新考慮美聯儲加息可能多於市場預期，支持了美元急跌之後的反彈。

歐洲終極利率或高於目前預期

美元的反彈也不單是來自美國本身。歐洲央行繼續採取目前作為最鷹派的方向，一如預期加息半厘，並清楚表示將於3月議息會議傾向進一步加息半厘，之後再評估未來步伐。由於歐央行需確保通脹能下降至目標水平，而目前通脹仍遠高於目標，所以歐央行很大可能於5月繼續加息，但加息步伐應將下降至0.25%，使存款利率到達3.25%。風險在於假若通脹下達水平或速度不符合進度，歐央行或需要在6月再加息0.25%，使存款利率上升至3.5%，即高於目前市場對終極利率的預期。歐元於議息結果公佈後回落，這主要因為消息已經反映，但由於未來數月歐央行較美聯儲鷹派，歐元調整過後表現應相對穩定。

反而英倫銀行雖然如預期加息半厘，惟認為經濟衰退程度比預期淺，而且預期通脹到今年末將下降至4%。英倫銀行放棄了「在需要時將強而有力反應」的形容，代表英倫銀行未來在預期通脹將快速向4%回落以及經濟將有一段衰退期，相信英倫銀行有較大可能於3月議息會議再加息0.25%之後便完成今次的加息週期。英倫銀行再度轉趨鴿派將會影響英鎊未來表現，尤其體現於目前仍處於加息週期中貨幣的交叉匯率之上。

雨宮正佳支持現行政策 導致日圓跌

議息過後，日圓走勢加大對美元的影響。市場相信日本政府將最快於這個星期之內公佈日本央行行長繼任人。有日媒報導政府聯絡副行長雨宮正佳將作為接班人，消息使日圓急跌，支持了美元上升。要注意不同的繼任人因為對日本貨幣政策有不同的觀點，所以將影響了未來日圓的表現。由於市場認為目前副行長較支持現行長黑田東彥的政策，導致日圓下跌。對日圓有興趣的投資者就要盡快研究幾位可能性較高的繼任人過往的取向，這可以幫助判斷日圓的短期走勢。只是這種消息在公佈前其實難以肯定，所以投資上建議還是重回設定止蝕而非押注於哪一位上場。

新行長人選公佈將先影響日圓短線變化，但之後市場就會根據行長的取向判斷是否會更改及何時更改政策，從而進一步影響日圓走勢。不過投資者始終要注意兩個主要因素，一個是美日息差的變化，另一個就是無論誰上場，日本貨幣政策將有改變的可能，而日圓未來的走勢就是取決於這兩個因素的動態變化。



【關於作者】高耀豪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處資深財富策略師，擁有豐富投資及財務策劃知識和經驗，以環球宏觀因素結合技術分析追蹤市場變化，掌握股票、債券、外匯、商品等市場走勢，協助投資者捕捉機遇。

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