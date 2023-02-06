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近四成人因一個消費痛點 平均放棄消費逾兩千元 Payme新客限時送$50優惠券

精明消費 18:13 2023/02/06

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所謂「有錢身癢」，不少人都說省錢的終極大法就是不帶錢或信用卡出街，到底是否有效? 出外購物掃貨，彈藥不足可謂相當令人掃興，特別看上了過千元的心頭好，假如想購買但沒有足夠現金或信用卡，一想到要跑去櫃員機提款，購買意欲更是隨之而散。有本港電子錢包進行最新調查發現，有四成人正因為一個相關的消費痛點，平均放棄消費逾兩千元。

滙豐旗下電子錢包 PayMe 去年 12 月底進行了一項「無痛支付調查」，調查發現，近四成（36%）受訪者表示過去一年曾經因忘記攜帶現金或信用卡而放棄消費，所涉及的平均購物總值達港幣 2,183 元。另外，每10位Z世代受訪者（18 至 24 歲）當中，便有 1 位曾經擁有 5 次或以上的上述經歷。 滙豐旗下電子錢包 PayMe 去年 12 月底進行了一項「無痛支付調查」，被問到購物時的困擾，53%受訪者指收銀處「大排長龍」最令人煩惱，而「商店只收取現金」和「忘記攜帶優惠券／優惠券已過期」則分別排名第二（21%）和第三（15%）。

在電子支付的習慣方面，分別有逾五成（54%）的受訪者認為，「方便性」和「優惠折扣」是他們使用電子錢包的主要原因，而「避免接觸現金」（39%）則緊隨其後。

過年期間大玩電子紅包的「全民 PayMe 大派利是賀年活動」，至今已經向用戶派出近500,000張優惠券。為鼓勵市民享受無痛支付體驗，PayMe 宣布推出「五十堅」開戶獎賞活動 。由即日起至 2月15日，市民下載PayMe應用程式並成功開戶後，可獲得港幣 50 元電子優惠券一張，於超過 50,000 間接受 PayMe 付款的商店消費滿港幣 50 元或以上時自動使用。

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