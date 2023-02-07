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5大旅遊平台折扣一覽 信用卡酒店旅程預訂優惠 附優惠碼合集 最多$500折扣

精明消費 14:27 2023/02/07

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新一年準備去旅行，希望尋找性價比更高的選擇，用旅遊平台訂酒店機票及當地行程，除了可以格價，各大平台亦推出相應的信用卡優惠，低至88折起，更有一連串的優惠碼大放送，最高可即減$300，一文詳列7間銀行信用卡向五大平台:klook、Expedia、Agoda、Trip.com、Hotels.com提供的預訂折扣，即看圖列優惠詳情︰

不同信用卡在旅遊平台的優惠

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三間銀行信用卡享最多平台優惠，包括渣打信用卡有 Klook、Expedia、 Agoda優惠；DBS星展信用卡提供Klook、Expedia、Agoda優惠、建行（亞洲）信用卡 則有Klook、Hotels.com、Expedia。建行（亞洲） 信用卡均為優惠碼扣減，而且沒有指明特定網址，只要在相應平台購買再輸入優惠碼就能享受折扣，提供的旅遊選擇會是最多。另外，中銀亦提供Trip.com酒店、機票、及當地體驗的滿額即時扣減，在三方面亦能享有優惠。

魔鬼在細節

 

1.必須要留意，不少折扣優惠是需要在指定網址購買才可以享有，即使是平台合作優惠，亦要到銀行所列的網址預訂才可享受優惠，平台App內訂購亦不算數，例如星展指明要透過指定網頁預訂才有酒店93折優惠，如直接經Agoda網頁預訂就沒有相關優惠。所以大家可以先實測選擇多不多，再決定用哪些優惠。


2.預訂優惠旅遊行程時，亦要細看推廣期和住宿期等要求，了解清楚出發的日期及優惠期限，因為付款的日子及預定的日子，兩指都需要在限期之內才能領取折扣減免。

 

3.對於主打能方便領取的優惠，亦不能掉以輕心，實際上可能設有多個步驟，例如「一扣即享」步驟也不少，當中更包括收發SMS等手續，必須要按指示完成。

 

4.至於現金回贈或簽帳等優惠，亦要留意相關的獎賞派發日期，可能長達半年到一年之久。見到吸引的優惠，最好先到信用卡銀行網站查明相關條款，因為銀行同樣有所列明的優惠最為可靠，至於在折扣網站的回贈或禮券形式獎賞，有更大機會不一定能如期兌現。

  • 美國運通American Express信用卡優惠需於指定網站購買

【開市追揸沽】全面通關後市點走？ 百度回調現吸納時機？

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