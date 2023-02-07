什麽是「迷你退休」? 不必等到65歲才開始享受生活（附自由人生4大要訣）

隨著平均壽命的延長、生育率下降的趨勢，延遲退休成為未來職場新型態。近年來，美國興起「迷你退休」（mini-retirements）的概念，與傳統退休不同，不需要等到退休年齡才開始享受生活，在退休年齡之前就可以分階段給自己安排休息時間，做自己想做的事情，逐步實現自己的夢想。

什麽是「迷你退休」？

大多數人都是工作到65歲才退休，退休之後才開始思考去做自己喜歡的事情，但那時可能會面臨身體健康已經跟不上、儲蓄不夠的問題，無法完成許多年輕時的夢想，所以有願望就盡量在年輕時就完成，於是衍生「迷你退休」概念。

「迷你退休」概念是由美國暢銷書《The 4-Hour Workweek》的作者Tim Ferris提出，提倡在一段工作時間後，給自己留出長達數月甚至一兩年的假期，去旅遊、遊學或學習新技能，在充分休息和充電後再回到工作崗位，不斷以這種工作休息節奏一直到人生最後。



其中，「迷你退休」不一定是離職，可以和公司協商是否可選擇停薪留職、兼職或遠程工作的機會。

「迷你退休」風險大嗎?

在進行迷你退休前，可以先檢視自身是否擁有無可替代且不隨年齡增長而削減的專長，從而評估重回職場的難度。同時，也可以在迷你退休期間學習新專長，或許能在重回職場時獲得更好的工作機會，轉換職業方向。



如何實現「迷你退休」?

「迷你退休」除了需要大量的時間和金錢，最重要是學會更自由的人生規劃，參考以下4大策略，逐步讓自己的生活鬆綁，獲得更大的人生自由。書中提倡更靈活工作，而不是更辛苦的工作，其中新觀點就是「人生自動化」，清楚自己想要什麽，定下一個計劃，高效解決事情，把自己部分的任務給別人做，逐漸減少工作時間，並且將生活的重心轉移到想做的事情上。Ferris主要把自由人生分為以下4個階段：



1.D---Definition 對自己的人生定位

要明白自己想要什麽，真正的收入不是絕對的，應該與所付出時間相對。書中還提供一個「夢想時間線」，主要列出未來6個月自己要完成的1至5項目標，並寫明所需花費，逐步實現夢想。



2.E---Elimination 「80/20法則」，高效解決重要問題

這部分提到「80/20法則」，即80%的結果取決於20%的付出，並不是所做的全部事情都有效果或影響力，要學會更高效和更針對性完成事情，例如，找出最重要的20%工作來減少工時，將浪費時間的事情從生活中剔除。



3.A---Automation 自動化，分配事情給其他人做

並不是所有事情都親力親為，可以將生活中部分瑣事交代出去給其他人做，不過交代出去的必須是重要、耗時、已列出細節的事項，否則就是在浪費自己和別人時間。



4.L---Liberation 遠程工作，實現時間空間自由

要想更好實現「迷你退休」，最重要是從朝九晚五中抽離出來，讓工作變成遠端，從而實現時間和空間的自由。

責任編輯：梁政琪

【退休積滿Fund】強積金「懶人基金」回報、收費更勝同類基金？唔啱邊類人

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經