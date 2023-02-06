23萬輕鬆慳油5門掀背車　Honda JAZZ e:HEV RS

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在港發售的本田（Honda）JAZZ車系，分為起用混合動力系統的e:HEV，以及使用傳統電油動力、但車體較大的CROSSTAR兩款型號。現在，全新的e:HEV RS來了，並全面代替e:HEV版本，車頭的鬼面罩改用新設計，身上又有更多裝飾部件，外形較具跑格，操控反應也更加輕快。
在香港，JAZZ的名字曾經變完又變，最初叫JAZZ，又一度跟隨日本改為FIT，然後又用回JAZZ。但不管名字為何，它都是市場上最受歡迎的日本掀背小車之一，多年來一直跟歷代豐田和日產掀背小車，還有萬事得2等型號，鬥個你死我活。
馬力微升
跟已經在香港停售的非RS版比較，新車引擎輸出增加了8匹，摩打力量亦提升13匹，還加入了駕駛模式選擇按鈕，駕駛者可以在Eco、Normal和Sport之間作選擇。
車廂方面，座椅改用了名為Prime Smooth的合成皮革，配以Ultrasuede麂皮及纖維製造，柔軟得來但表面又有甚高的摩擦力，就算在彎路開快一點，也能夠將乘客的身體牢牢抓着。
可以肯定地說，任何稍為會追求駕駛樂趣的人，坐進這部JAZZ e:HEV RS車廂後，也會覺得它的玩樂味較非RS版高。因為車輛懸掛系統經過車廠工程師微調後，於彎路上的支承力明顯較以往高，但剛硬得來，又不是那種蠻不講理，令車身彈跳得非常厲害的反應。
即是操控變強了，卻又成功保留着合理的舒適乘坐感。畢竟本田廠方也強調，RS二字，並非高性能跑車上Racing與Sport的意思，而是Road Sailing的縮寫，目標就是令人駕駛時，時刻也有着更加爽快和輕鬆的感覺。
耗油增加3%
不能否認，以往的JAZZ e:HEV，無論是直路或彎路，其操控感都是沉悶的。這RS版本雖然不會令車輛帶着跑車般的反應，但其加速反應和彎路表現，都絕對較普通版生猛。
而新加入的三幅式軚環，以及軚環上的能量回收制動控制撥片，一樣令駕駛者自我感覺良好，有着一份開跑車的幻想。至於e:HEV RS中少數甚至唯一的缺點，就是其耗油量，較非RS版微微增加了3%。猶幸其平均耗油量，仍然能做出每公升電油行走34.1公里的理想數值，可算是部極為慳油的小車。
規格表
售價：$229,880起（早鳥優惠）
車型：5門5座位掀背車
動力：1.498公升直4汽缸自然吸氣，配混合動力系統
引擎最大馬力：106PS/6,000-6,400rpm
引擎峰值扭力：12.95kgm/4,500-5,000rpm
摩打最大馬力：122PS/3,500-8,000rpm
摩打峰值扭力：25.80kgm/0-3,000rpm
驅動形式：前置引擎、前驅、e-CVT無段變速自排
懸掛：前～麥花臣/後～扭力軸
制動：前～通風碟/後～實心碟
車身長X闊X高：4,090 X 1,695 X 1,535mm
輪胎：前/後～185/55R16
平均耗油量：34.1km/L（JC08H+C）
查詢：Reliance Motors（2380 2231）
撰文 : 道仁
欄名 : 型男玩物誌