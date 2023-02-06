23萬輕鬆慳油5門掀背車　Honda JAZZ e:HEV RS

在港發售的本田（Honda）JAZZ車系，分為起用混合動力系統的e:HEV，以及使用傳統電油動力、但車體較大的CROSSTAR兩款型號。現在，全新的e:HEV RS來了，並全面代替e:HEV版本，車頭的鬼面罩改用新設計，身上又有更多裝飾部件，外形較具跑格，操控反應也更加輕快。

▲ 本田推出全新JAZZ e:HEV RS，早鳥售價約 23 萬起。

▲ 本田推出全新JAZZ e:HEV RS，早鳥售價約 23 萬起。

在香港，JAZZ的名字曾經變完又變，最初叫JAZZ，又一度跟隨日本改為FIT，然後又用回JAZZ。但不管名字為何，它都是市場上最受歡迎的日本掀背小車之一，多年來一直跟歷代豐田和日產掀背小車，還有萬事得2等型號，鬥個你死我活。

▲ 車頭燈全部改用LED，慳電效果和耐用程度也較傳統燈泡出色。

▲ RS二字，乃是Road Sailing的縮寫，旨在強化行車時的輕快效果，而不是甚麼Racing Sport跑車化反應。

馬力微升

跟已經在香港停售的非RS版比較，新車引擎輸出增加了8匹，摩打力量亦提升13匹，還加入了駕駛模式選擇按鈕，駕駛者可以在Eco、Normal和Sport之間作選擇。

車廂方面，座椅改用了名為Prime Smooth的合成皮革，配以Ultrasuede麂皮及纖維製造，柔軟得來但表面又有甚高的摩擦力，就算在彎路開快一點，也能夠將乘客的身體牢牢抓着。

▲ 改用了三幅式軚環，並有黃色縫綫，明顯提升了車廂的運動格調。

▲ 軚環上的能量回收制動控制撥片，作用是控制車輛減速時的電池充電效果。

▲ 錶板以全數碼式顯式，屏幕旁邊的駕駛模式選擇，則屬RS版的新增設備。

可以肯定地說，任何稍為會追求駕駛樂趣的人，坐進這部JAZZ e:HEV RS車廂後，也會覺得它的玩樂味較非RS版高。因為車輛懸掛系統經過車廠工程師微調後，於彎路上的支承力明顯較以往高，但剛硬得來，又不是那種蠻不講理，令車身彈跳得非常厲害的反應。

即是操控變強了，卻又成功保留着合理的舒適乘坐感。畢竟本田廠方也強調，RS二字，並非高性能跑車上Racing與Sport的意思，而是Road Sailing的縮寫，目標就是令人駕駛時，時刻也有着更加爽快和輕鬆的感覺。

▲ 座椅改用Prime Smooth合成皮革，配以Ultrasuede麂皮及纖維製造，既柔軟又有質感。

▲ JAZZ後座其中一個特色，是腳部空間充足且變化多端，方便擺放大型物件。

耗油增加3%

不能否認，以往的JAZZ e:HEV，無論是直路或彎路，其操控感都是沉悶的。這RS版本雖然不會令車輛帶着跑車般的反應，但其加速反應和彎路表現，都絕對較普通版生猛。

而新加入的三幅式軚環，以及軚環上的能量回收制動控制撥片，一樣令駕駛者自我感覺良好，有着一份開跑車的幻想。至於e:HEV RS中少數甚至唯一的缺點，就是其耗油量，較非RS版微微增加了3%。猶幸其平均耗油量，仍然能做出每公升電油行走34.1公里的理想數值，可算是部極為慳油的小車。

▲ 引擎和摩打的馬力，分別增加了8匹和13匹，加速反應更加爽朗。

規格表

售價：$229,880起（早鳥優惠）

車型：5門5座位掀背車

動力：1.498公升直4汽缸自然吸氣，配混合動力系統

引擎最大馬力：106PS/6,000-6,400rpm

引擎峰值扭力：12.95kgm/4,500-5,000rpm

摩打最大馬力：122PS/3,500-8,000rpm

摩打峰值扭力：25.80kgm/0-3,000rpm

驅動形式：前置引擎、前驅、e-CVT無段變速自排

懸掛：前～麥花臣/後～扭力軸

制動：前～通風碟/後～實心碟

車身長X闊X高：4,090 X 1,695 X 1,535mm

輪胎：前/後～185/55R16

平均耗油量：34.1km/L（JC08H+C）

查詢：Reliance Motors（2380 2231）