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麥當勞App優惠 $1大可樂 $10兩件紅豆批 │ 情人節蛋糕 早鳥95折優惠

精明消費 07:30 2023/02/07

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.麥當勞：App優惠 10元兩件紅豆吉士批/送自動洗手液機

麥當勞APP今個星期送上多款電子優惠券，用戶可享10元兩件紅豆吉士批、1元歎大可樂、購買黃金菠蘿雞堡加大套餐減3元、歎熱香餅系列早晨套餐減3元、爆蒜麥炸雞（2件）超值套餐減10元等優惠。

同時，用麥當勞App內電子優買指定套餐，即可免費獲贈CENTRALIN自動泡沫洗手液機及威露士泡沫殺菌潔手液專用補充裝200ml。

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2. Italian Tomato：情人節蛋糕 早鳥95折優惠

情人節將至，Italian Tomato推出情人節蛋糕預訂早鳥優惠，於2月9日或之前預訂蛋糕可享95折優惠。

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3.屈臣氏：積分免費換

即日起至2月9日，積分當錢駛，免費換屈臣氏抗菌泡沫潔手液補充裝、金盞花沐浴露等。

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撰文：hket小編

 

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