  • 23°C
香港時間 : 2023207日 (週二) 13:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全球第3大富豪成功秘訣︰縮短開會時間 「老闆永不做第一個發言」

精明消費 12:27 2023/02/07

分享：

分享：

億萬富翁、亞馬遜創始人Jeff Bezos目前是全球第三大富豪，據彭博資料，目前他以1262億美元的淨資產排行全球第三。他有獨特的商業管理模式，在2021年卸任亞馬遜 CEO 之前，養成了讓員工先發言的習慣，還取消了PowerPoint演示發言模式，取而代之的是會議開始各自前默讀備忘錄。

Jeff Bezos的女友Lauren Sanchez是航拍公司 Black Ops Aviation的創始人，她說這是自幾年前兩人約會以來，她從他身上學到最重要的商業知識之一。Sanchez還是前電視新聞主播，她最近告訴《華爾街日報》説道，「和Jeff一起就像每天都在上碩士課程，Jeff教會了她很多關於管理的知識。例如，Bezos認為管理者們在會議最後發言是有原因的，讓員工們發言，這樣他們才不會被老闆的觀點影響。」

Bezos改革公司會議模式
在2018 年的一次演講中，Bezos表示，重塑公司的會議方式可能是我們在亞馬遜做過的最明智的事情。

首先，Bezos取消了PowerPoint演示的方式，取代這個方式的是會議開始前30分鐘的備忘錄閲讀。這樣與會者就在發言前閲讀一份詳細的備忘錄，這份備忘錄内容主要涵蓋討論的主題和重點。Bezos還表示，僅通過發送電子郵件是不夠的，這種方式才能確保與會者真正閲讀備忘錄，而不是虛張聲勢，假裝已經閲讀。Sanchez補充道，備忘錄還有助於防止會議偏離主題，並且可以避免遺漏會議細節。

其次，Bezos還建議在默讀結束後，要盡可能縮短會議本身的時間，所準備的會議備忘錄不能超過6頁，如果可以的話，最好將會議控制在1小時内。多項研究發現，如果在會議上花費太多時間，無論是一小時以上的馬拉松會議還是接連不斷的短距離衝刺，都會增加壓力水平並分散對工作的注意力。

Bezos的會議方式也受到其他科技高管的青睞。例如，前Twitter首席執行官Jack Dorsey在2018年發推文說，他喜歡在會議開始時讓與會者閱讀Google文檔中的筆記10 分鐘。

Dorsey表示，這種做法讓每個人都有時間進入同一頁面，讓我們能夠在多個地點工作，並更快地了解當中的内容。

 

【開市追揸沽】全面通關後市點走？ 百度回調現吸納時機？

開市追揸沽
【開市追揸沽】全面通關後市點走？ 百度回調現吸納時機？

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財名人堂

最新專欄文章 更多

你不知道的 有關「股神」巴菲特 25 件事（二）
2023/01/31
你不知道的 有關「股神」巴菲特 25 件事（二）
你不知道的 有關「股神」巴菲特 25 件事（一）
2023/01/30
你不知道的 有關「股神」巴菲特 25 件事（一）
股神背後的男人 芒格︰世界不受貪婪驅使 而是由嫉妒驅動（附8大投資名言）
2022/12/27
股神背後的男人 芒格︰世界不受貪婪驅使 而是由嫉妒驅動（附8大投資名言）
撈底靠ETF要留意 「指數基金之父」不建議的4種ETF投資方法
2022/11/10
撈底靠ETF要留意 「指數基金之父」不建議的4種ETF投資方法
行政管理 管理咨詢 風險管理 人才管理 管理技巧 職場貼士 貝索斯 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 職場文化 財務自由

下一篇文章

麥當勞App優惠 $1大可樂 $10兩件紅豆批 │ 情人節蛋糕 早鳥95折優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

近四成人因一個消費痛點 平均放棄消費逾兩千元 Payme新客限時送$50優惠券
近四成人因一個消費痛點 平均放棄消費逾兩千元 Payme新客限時送$50優惠券
全球第3大富豪成功秘訣︰縮短開會時間 「老闆永不做第一個發言」
全球第3大富豪成功秘訣︰縮短開會時間 「老闆永不做第一個發言」
日本最大型機場酒店開幕了! 東京羽田機場 一站式商場酒店溫泉
日本最大型機場酒店開幕了! 東京羽田機場 一站式商場酒店溫泉
【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
【大灣區】在港開內地銀行戶口　邊間可綁內地電子錢包？
麥當勞App優惠 $1大可樂 $10兩件紅豆批 │ 情人節蛋糕 早鳥95折優惠
麥當勞App優惠 $1大可樂 $10兩件紅豆批 │ 情人節蛋糕 早鳥95折優惠
崇光名牌家具展 會員低至5折 牛涮鍋自助區火鍋放題$118
崇光名牌家具展 會員低至5折 牛涮鍋自助區火鍋放題$118
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款