亞馬遜創始人成功秘訣之一︰老闆不做第一個發言

億萬富翁亞馬遜創始人Jeff Bezos有獨特的商業管理模式，在2021年卸任亞馬遜 CEO 之前，養成了讓員工先發言的習慣，還取消了PowerPoint演示發言模式，取而代之的是會議開始各自前默讀備忘錄。

Jeff Bezos的女友Lauren Sanchez是航拍公司 Black Ops Aviation的創始人，她說這是自幾年前兩人約會以來，她從他身上學到最重要的商業知識之一。Sanchez還是前電視新聞主播，她最近告訴《華爾街日報》説道，「和Jeff一起就像每天都在上碩士課程，Jeff教會了她很多關於管理的知識。例如，Bezos認為管理者們在會議最後發言是有原因的，讓員工們發言，這樣他們才不會被老闆的觀點影響。」

Bezos改革公司會議模式

在2018 年的一次演講中，Bezos表示，重塑公司的會議方式可能是我們在亞馬遜做過的最明智的事情。

首先，Bezos取消了PowerPoint演示的方式，取代這個方式的是會議開始前30分鐘的備忘錄閲讀。這樣與會者就在發言前閲讀一份詳細的備忘錄，這份備忘錄内容主要涵蓋討論的主題和重點。Bezos還表示，僅通過發送電子郵件是不夠的，這種方式才能確保與會者真正閲讀備忘錄，而不是虛張聲勢，假裝已經閲讀。Sanchez補充道，備忘錄還有助於防止會議偏離主題，並且可以避免遺漏會議細節。



其次，Bezos還建議在默讀結束後，要盡可能縮短會議本身的時間，所準備的會議備忘錄不能超過6頁，如果可以的話，最好將會議控制在1小時内。多項研究發現，如果在會議上花費太多時間，無論是一小時以上的馬拉松會議還是接連不斷的短距離衝刺，都會增加壓力水平並分散對工作的注意力。



Bezos的會議方式也受到其他科技高管的青睞。例如，前Twitter首席執行官Jack Dorsey在2018年發推文說，他喜歡在會議開始時讓與會者閱讀Google文檔中的筆記10 分鐘。



Dorsey表示，這種做法讓每個人都有時間進入同一頁面，讓我們能夠在多個地點工作，並更快地了解當中的内容。



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