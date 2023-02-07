【熱門節目】Netflix韓國真人騷《體能之巔》　男女肉搏鬥贏過百萬獎金

▲ Netflix 最新上架的真人節目《體能之巔：百人大挑戰》，被網民稱為輸掉不會死的真實版「魷魚遊戲」，刺激震撼。（電影劇照） ▲ Netflix 最新上架的真人節目《體能之巔：百人大挑戰》，被網民稱為輸掉不會死的真實版「魷魚遊戲」，刺激震撼。

近日Netflix上架的韓國真人騷節目《體能之巔：百人大挑戰》，挾着真人版《魷魚遊戲》之名登場，自播出以來便成為話題，只播出了4集，便在網上持續掀起討論，輕鬆成為熱播榜冠軍。節目集結100位大隻男女，當中有海軍特戰隊、消防員、健美冠軍、格鬥選手、網紅等等，單睇身形已相當吸睛。

《體能之巔：百人大挑戰》由100名來自不同界別和國籍的男女參賽者，共同爭奪比賽共3億韓元（約190萬港元）獎金，節目製作水平甚高，兼具刺激度與視覺效果，高額的獎金也令人瞠目結舌，種種元素加在一起，被網民稱為輸掉不會死的真人版《魷魚遊戲》，相當貼切。

▲ 不少格鬥選手、拳擊運動員在此關卡大顯身手，令人看得肉緊。

其實節目更吸睛的，是多位擁有完美身形的男神女神，當中不乏知名的參賽者，如曾演出《單身即地獄》而爆紅的車炫承；前柔道選手，現已是綜合格鬥的秋成勳，爆肌身形極為養眼；曾任消防員的洪範錫，之前已拿過全國消防員冠軍，也參加過韓國軍事題材真人騷《士兵》；被封超能農夫的金景鎮等。

另一位在網上引起討論的參賽者，則是被網民戲稱為「韓國肥版周杰倫」南庚璡，他為韓國國家代表隊摔跤選手。身形健碩的他卻有着一副「親切」面孔，不似大部分男參賽者般強勢兇悍，是比賽中有趣的看點。

▲ 第一個關卡為 1 對 1 的肉搏戰，自由選擇對手後，在 3 分鐘內互相爭奪皮球。

啦啦隊成員吸睛

另外，多位女參賽者同樣有看頭，如天使面孔魔鬼身材的健身網紅沈音燈，是位曾參加許多健美比賽的普拉提教練，不只在IG擁有50萬追蹤者，更是達135萬訂閱的YouTuber，其教健身的短片早已是網民熱話焦點，是知名度極高的健身界KOL。

另一位廣受網民追捧兼得到在場男性注意的女參賽者，則是啦啦隊隊員趙妍週。甫出場即獲所有男性關注，顯現而見她的體形並不強壯，但高顏值加上活潑可愛的表現，已足以成為焦點。

▲ 沈音燈人氣高企，粉絲眾多的她是著名普拉提教練。

《體能之巔：百人大挑戰》首集已十分刺激，百名參賽者分為兩組，分別玩高空垂吊，不夠耐力者就會跌落水池。這項比賽稱為第0關卡，即並不會有淘汰，但成績愈好會享有「福利」，有利於之後的賽事。

不出所料，大部分體形魁梧的人最快跌落，體重較輕的大多撑得較久。看着槓架上懸空「吊」着眾多選手，相當具視覺衝擊，且一個接一個撲通跌落水的效果也看得過癮，為這個挑戰賽拉起令人愈發期待的序幕。

新關卡玩團隊賽

熱身賽後的第一道遊戲關卡，是生存率只有50%的1對1搶球遊戲，淘汰一半的人。比賽場地分為競速型的草地或是肉搏戰的泥地，且更是男女混戰，果然如比賽宣稱不分性別、界限。輸掉的一方更需自行揮動大槌砸碎自己的雕像，極具象徵意義。

▲ 現年47歲的秋成勳為異種格鬥技選手，比賽至今表現出超強體力及意志，被視為冠軍熱門人選之一。

最新一集中的第二關遊戲則以團體賽進行，由眾人票選10位隊長，組成5人一組的隊伍。第一場進行的便是由大熱選手「韓國肥版周杰倫」帶領的強人隊伍，對戰全場唯一女隊長兼被認為是最弱的一隊，堪稱大衞與歌利亞之戰。

兩隊需鬥快搬運更多沙，當中更要走過一條搖晃不定的獨木橋，考驗平衡力、體力、速度及團隊合作。較之前幾集純肉搏的比拼，新關卡顯現將出現更多反轉，令人期待。