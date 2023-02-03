【每周特色存息】香港不跟美國加息 市面尚有18厘高息港元定存？真正落袋多少？ 收息攻略 20:30 2023/02/03 分享： 分享： 踏入2023年，美國繼續加息， 香港銀行未有跟隨調高最優惠利率，連帶定期存息不復去年勇，最新依然有銀行提供18厘高息定期存款，但真正落袋有幾多？ 專題影片 【每周特色定存】香港不跟美國加息 市面尚有18厘高息港元定存？真正落袋多少？ 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 今日 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 5厘何處尋？活期存款月月增息 建行最高5.5厘 大新存1年逾5厘 比定存更高息更靈活 今日 5厘何處尋？活期存款月月增息 建行最高5.5厘 大新存1年逾5厘 比定存更高息更靈活 【港元定期存款】抓住4厘尾巴 盤點12個月存期 最高4.2厘 10銀行尚有4厘水平（2月3日更新） 今日 【港元定期存款】抓住4厘尾巴 盤點12個月存期 最高4.2厘 10銀行尚有4厘水平（2月3日更新） 定期存款2023 恒生特選客戶3.6厘 只限續期 富邦、渣打外幣年息仲高過港元 今日 定期存款2023 恒生特選客戶3.6厘 只限續期 富邦、渣打外幣年息仲高過港元 6個月港元定期 最高4.2厘 4銀行暫守4厘水平 存百萬仍可賺息2萬元（2月2日更新） 今日 6個月港元定期 最高4.2厘 4銀行暫守4厘水平 存百萬仍可賺息2萬元（2月2日更新） 儲蓄產品 儲蓄 長期存款 港元定期存款 花旗銀行 星展銀行 中銀香港（02388） 銀行 宏觀分析 貨幣政策