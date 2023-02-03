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【理財要貼地】普洱茶由數百元升值至過百萬元？ 數百元可入手具升值潛力的普洱茶？

個人增值 18:00 2023/02/03

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新年食滯，喝一杯普洱茶消滯去膩就最適合。不少人去茶樓都會喝一杯，但普洱茶平時就喝得多，你是否知道有投資價值的普洱茶是怎樣？如何從色、香、味來分辨有升值潛力的普洱茶? 普洱茶可以升值10倍，至過百萬？今集「理財要貼地」請來雲茶境店主呂沐真（茂哥）拆解。

理財要貼地
【理財要貼地】普洱茶由數百元升值至過百萬元？ 數百元可入手具升值潛力的普洱茶？

立即收看https://wealth.hket.com/article/3448968

*《理財要貼地》逢周五傍晚6時，為你搜羅各大消費優惠、投資理財的「最貼地之選」*

 

遠赴雲南找茶 茶的種類

開茶社大約12年的呂沐真（茂哥），2006年患有強直性脊柱炎，由於健康問題，他開始以茶代酒，逐漸也對茶產生濃厚興趣。「它的滋味勝過酒，我喜歡了茶。」但爲了追求更好的茶，即使他活動不能自如，需要拐杖輔助，都仍堅持遠赴雲南上山找茶。他分享普洱茶原料分爲四種，第一種就是台地茶，種得密密麻麻，並且很矮，市面上大部分普洱茶都是這類。接著就是小樹、大樹，然後就是古樹。古樹茶一般指樹齡達二百年以上至千多年的喬木古樹，多發現在雲南地區一帶。

普洱茶具備越變越好的特質。他指出普洱茶分生、熟茶，生茶可以今日採，明天變茶，最後工序曬乾成為普洱茶。若將曬乾的普洱茶渥堆、灌水，控制發酵約一個半月，就會逐漸發酵成為熟茶。

 

普洱茶升值條件

茶的類別能影響普洱茶升值空間。茂哥解釋生茶原料通常較好，再加上後發酵作用，價值都會隨著時間越來越高。「它有後發酵作用，譬如生茶現在300元，可能50年之後，根據過往記錄，已經50萬， 但熟茶可能50年之後就沒有甚麽味道。」他建議如果想升值，可以購買生茶大樹茶、古樹茶，未來或許能升值幾倍。

茂哥分享曾有顧客10年前共買了20萬的普洱茶，現今估值二百多萬，升價10倍。他指想買到有升值潛力的普洱茶，可留意色、香、味。簡單而言就是口感甘、潤口、口感豐富、茶味持久，喝下去舒服通暢。「好茶會有前中後味道，不是一開始味道好，然後餘味單調，很快像一陣風就消失。」茶香應較內斂，不會有股發霉味。茶水顔色不應混濁、黯淡，應顏色通透、明亮，甚至有些油光、金黃色，而不是偏紅色。

 

普洱茶保存方法和提醒

他提醒若買到品質好的茶，好好保存都很重要，最好將茶放在通爽位置，避開濕氣和光線，不要被燈光、陽光直接照射，另外都不要擺放在厨房，一旦茶吸了油煙味，就難以去除。

 

詳情可以收看《理財要貼地》大家千萬不要錯過了，下集見！

記者：鄺錦蓉

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欄名 : 理財要貼地

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