新加坡必到新景點 美國雪糕博物館首間海外店

美國超人氣打卡熱點，雪糕控/粉絲必到的Museum of Ice Cream（雪糕博物館）首間海外分店，於2021年着陸新加坡，是繼在紐約、芝加哥、奧斯汀後的第四間分店。作為雪糕控必要朝聖的聖地，趁各國放寬入境，是否要飛身到這家設有14個特色主題展區、感受不一樣的博物館體驗！

這幾天香港寒流來襲，天天想去「滾」吃火鍋。若然一年四季全天候都處於炎熱地方，任誰都會成為雪糕迷，始終吃雪糕才是最理想的避暑方法，難怪美國雪糕博物館看準這個商機，於新加坡開設一個提供雪糕放題，更可邊吃邊認識雪糕的歷史和「冷」知識，並設不同主題展區，可跟同行朋友互動和打卡，真的一次過滿足晒所有人的要求！

籌備3年的博物館

Museum of Ice Cream最初於2016年，在美國以快閃pop-up形式登場，其後在2019年於紐約開設旗艦店。而位於新加坡Dempsey Hill（登布西山）作為第四家的雪糕博物館，單單籌備過程已歷時3年。此館於2021年開幕，佔地約5,600平方米，全館總共有14個獨特主題玩樂展區，並以少女最愛的粉紅色作主調，實屬誠意之舉。

甫進入口，已被其粉紅色系的色彩所迷倒，一步步深入博物館不同展區，筆者感覺猶如進入拍攝K-POP女團BLACKPINK MV的布景場地，其少女繽紛夢幻色彩，難怪雪糕博物館一開，即成為新加坡人氣景點。當然，其中最矚目的定是佔地近53平方米，全球4間分館中最大的彩虹波波池（Sprinkle Pool），極適合一家大細「跳進去」盡享家庭樂。

200元可任食雪糕

其實要走到波波池，會途經不同主題展區：好像放滿勁多巨型磁石英文字的粉紅色牆，給各位雪糕迷砌上心儀字句拍照；布滿香蕉造型裝飾的Banana Jungle、放滿巨型Potong雪條的Potong展區、粉紅色綠洲環境的California Beach、又或回到70年代新加坡遊樂場的Dragon Playground等等，統統都可當作時下韓國女團拍MV布景，很適合各位雪糕迷照相、拍片來留念，令旅程更加難忘。

此外，雖然入場費每人約200多元港幣，若一家大細或一對情侶去，消費差不多要由500至1,000元不等，但能在館內遊玩約個半小時，除了瘋狂拍照、打卡，還有很多開心度滿載的互動遊戲呢！而館方更提供形形色色、不同味道、款式的雪糕放題給參觀者任吃，味道多元化之餘（如地道的椰汁黑糯米Potong雪條、極濃味的Cappuccino、檸檬椰絲球、蘋果批配軟雪糕等等），更有專人即席為大家製作，隨不同時段提供不一樣的雪糕口味體驗，這處確實是老少咸宜或雪糕迷必到的新加坡新景點。

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Singapore Museum of Ice Cream

時間：10am-5pm（逢星期一至三）、10am-9pm（逢星期四到星期日）、（最後入場時間為8pm）

地址：100 Loewen Road, Dempsey, Singapore, 248837

門票：36新幣/閒日（約215港元）、42新幣/假日（約250港元）、2歲以下（免費）

查詢：museumoficecream.com/singapore

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圖片：黃鑑江攝、Singapore Museum of Ice Cream提供

作者、責任編輯：黃鑑江

鳴謝 : 新加坡旅遊局

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原文︰去新加坡必到新景點 美國超人氣雪糕博物館首間海外店（收費文章）

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