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十幾年朋友想借20萬 借唔借? 網民︰預咗唔還先借 專家︰借錢毀關係

個人增值 11:30 2023/02/05

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朋友可以說是患難見真情，兄弟有福同享有難同當，但當遇上財務困難求助的朋友，要不要出手借錢? 有網民就分享最近十多年朋友首次向自己借錢，引來熱烈討論。有理財專家亦曾指出借錢對人際關係的禍害。

借與不借 意見兩極
 網上討論區一名網民分享，相識十多年、一直會定期食飯，飲酒的朋友，首次問自己借20萬，事緣因股票投資失利，希望可以借20萬還財仔數渡過難關，更承諾會分12期付息還款。網民意見兩極，因事主稱朋友是正職公務員，具穏定收入，更隱瞞老婆欠下債務。事主發起投票，結果近2290人投給負皮:「唔借，講錢傷感情，借得一次有第二次」，亦有1140人正皮:「借，十幾年真心朋友買少見少，唔通見死不救」。即看相關評論:

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預不還錢才好借 專家:想幫當給錢
討論帖有人留言「借得就預咗俾晒佢，冇得還。」引來逾830人正皮，說法不無道理。《抓住財富的尾巴》作者、個人理財專家Dave Ramsey指出，任何關係一旦有了借貸就不再平等，把金錢贈予有需要的朋友沒問題；但是借錢則會毀了這段關係，因為借方反而會成為貸方的奴僕，令互動模式從此改變。而惟有免除債務(不再要求還錢)，才能從這種模式解脫，當然，這種相處模式從來沒有出現過會更好，如果借出了，免除債務時亦要有兩條條件：一、這位朋友要同意有朝一日對需要幫助的人伸出援手；二、自己永遠不再借錢給朋友。

不一定「有借無還」
的確，不少人借錢都有不好的經歷，但不一定「有借無還」。文中有人指「借過7萬蚊比朋友，追左5年先還晒」，更有網民分享自己曾借出30萬的經歷，指早兩年亦有個朋友情況差不多，求助借30萬，他體諒「人係總有難處嘅時候」，認為借錢的問題不大，最怕是對方拿完錢又還不清債，「利疊利」還不到又「走數」，又不忍心不借搞到無朋友做，所以當時便詳細了解情況，知道事情的來龍去脈，於是決定借出30萬，至今目前差十多萬就還清，又建議樓主可以參考其做法，不過提醒要相當老友才值得這樣做。做法亦令不少人覺得屬於特別例子。

借錢亦要保障自己
有網民指，借錢是不希望因為金錢而失去友誼，但被駁斥，借出後不還錢，同樣是「無朋友做」，更直言「咁你都仲要考慮?ching屋企開善堂?」，有人提醒，如果真的借錢，要寫借條或者留下WhatsApp記錄，萬一對方不還錢也可以告上法庭，亦有人覺得無論怎樣做都沒有約束力，更指朋友的口頭承諾不要信，亦有人建議想幫助的話，最多按自己能力，借個3-5萬已經盡朋友本份。

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