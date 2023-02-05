日本最大型機場酒店開幕了! 東京羽田機場 一站式商場酒店溫泉

準備飛日本又降落東京羽田機場的話，一定要順道一遊1月31日開幕的羽田機場花園（Haneda Airport Garden），連接羽田機場第3航廈，設有日本最大型的機場酒店之外，還有商場、溫泉設施、巴士總站及商務中心，備受注目！

機場作為一國的玄關，當然要給旅客一個美好的入境或出境體驗，日本的機場向來以豐富食買玩元素見稱，羽田機場第3航廈更於1月31日來個大變身，增設複合式設施羽田機場花園（Haneda Airport Garden），讓旅客來到日本或離開時都能Shopping到最後一刻。

延期3年終開業

日本內陸機的國內航廈，向來比國際綫更加好行好買，今次新開業的羽田機場花園難得是國際航廈那邊，而且商場及住宿規模很大，還有天然溫泉可以給旅客消除疲勞，着實叫人相當期待。其實此設施早於2020年3月已完工，原本打算於4月開業，可惜因為疫情而一直押後，直至2023年1月31日才正式揭幕。

羽田機場花園連接羽田機場第3航廈的2樓入境大堂，面積約為43,000平方米，是一座樓高12層的大樓。1樓為活動室、巴士總站、餐廳區，2樓為商店區，2樓至12樓則是酒店，頂樓設有天然溫泉設施。

兩層商場集購物美食

商場內分成多區，店舖包括售賣日本名產的Japan Promenade，以推廣日本文化為主，包括售賣蜜糖的杉養蜂園、雨傘專門店福井洋傘、咖啡用品概念店HARIO Satellite等等，有和式雜貨、輕食及日用品等發售，15間商店當中有8間首次在東京開店，很有誠意。

而主打手信的「羽田參道」，則以鳥居作為設計，兩旁售賣各種日本酒、和菓子、零食等不同食品及手信，還有生活雜貨和時裝潮物。而以星空天花點綴的Haneda Collection，則有美容及化粧品、旅行用品、男女裝等，可瘋狂購物至上機一刻。

另外還有日本各地美食的Haneda Food Selection餐廳區，有和食、人氣拉麵及咖喱專門店、中華料理等不同選擇，必吃創業90年的鰻魚專門店Unagi四代目菊川、過百年歷史的五代目花山烏冬等老店，還有人氣壽司店築地壽司好匠及和牛燒肉店東京燒肉平城苑。

另一邊是使用東京食材炮製成料理的大江戶Food Hall，還有藥粧店及便利店，總數約有80間。

12種不同房型 面積350呎起

羽田機場花園另一亮點為機場酒店，共有1,717間客房，規模為全日本最大。分Villa Fontaine Premier及Villa Fontaine Grand兩個品牌，前者為只有160間客房的豪華酒店，走高檔精緻路綫。房間面積由350呎起，更有4款套房選擇，寬敞舒適。

後者就較經濟親民，提供多達12種不同房型，例如女士專用房、3人房、親子和洋式客房等，更可眺望多摩川、機場等風景，照顧不同旅客需要。酒店貼心地劃成女性專區，要經過多重保安才能進入，讓女性旅客更加放心；另提供MTG品牌的Refa花曬頭、風筒、熨髮器及美顏器等用品。其中一款還可容納4名女士，適合一同出遊的閨密們入住。

兩間酒店有各自的餐廳及酒吧，亦有洗衣機房、住客專用的健身室。天然溫泉「泉天空之湯」則位於頂層12樓，露天浴池可眺望飛機升降及富士山，另有4個室內浴池、岩盤浴、桑拿等多種設施。住客及街外客都可幫襯，坐完飛機第一時間來浸泡紓緩疲勞，確實爽快。

巴士總站多條路綫往返各縣

羽田機場花園設有大型巴士總站，在售票處可即場購買車票，室內候車空間寬敞舒適。暫時提供14條路綫來往日本各地，包括東北區、滑雪勝地白馬、北陸的金澤等等，遠至青森也能到達。

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羽田機場花園（Haneda Airport Garden）

地址：東京都大田區羽田空港2-7-1

交通：京急綫「羽田空港第3 Terminal」、東京Monorail「羽田空港第3 Terminal」站直達

網址：www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shopping

作者、責任編輯：張頌婷

原文︰東京羽田機場 最新複合式設施 一站式商場酒店溫泉（收費文章）

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