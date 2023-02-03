保險業迎通關 客戶要有精明眼

新年伊始，迎來香港與內地通關的好消息，提振本港各行各業，保險業亦是其中一個受惠的行業。

香港保險產品深受內地客戶歡迎，疫情前一直有不少內地訪客來港簽單。累積三年的購買力，加上疫情令人更關注身心健康保障，相信開關後香港保險公司將迎來各方內地客戶。

政策鼓勵促使更多機遇

香港政府於去年12月發表了香港保險業的發展策略藍圖，提及將推行積極進取的政策措施和便利發展的法例，以助香港保險業開拓市場。發展策略藍圖提到香港政府正爭取於南沙和前海等地成立保險售後服務中心，並將進一步研究實現連接內地與香港保險市場的可行模式。預計相關政策的落地和大灣區的融合發展為香港保險業帶來新的發展機遇。

貼心服務便利內地客戶

保險業界一直為通關作好準備，積極提升服務、產品、銷售平台和系統等。除了增聘保險顧問外，我們還向本地以至內地客戶推出增值服務，例如提供免費健康檢查服務予投保或轉移至指定產品的客戶，從預防疾病開始照顧客戶健康。

此外，為方便客戶能夠有足夠時間充分了解自身的保險所需，我們還延長服務中心開放的時間，並設有即場核保專區，全力支援客戶需要。

客戶要把握面談機會

這些貼心的客戶服務是香港保險業的一大亮點，客戶應把握與保險顧問面談的機會，才能在短暫的逗留期間找到合適的保險產品，滿足他們的保險需要。

在落實保險計劃之前，客戶可根據自身需要做一些資料搜集，了解基本的產品種類。香港和內地的保單在保障、理賠、分紅和稅付方面或有不同，如有不清楚的地方應盡量即場發問。香港的保險從業員有責任回答相關問題，客戶不妨在面談時對保險顧問(代理人)直說自身的需要和顧慮。

借助先進數碼科技，保險顧問可以即場根據客戶的需求提供不同保險計劃選項，並對指定的保險計劃進行保單申請和核保，省卻不少時間。在香港簽訂的人壽保險保單一般設有「冷靜期」，讓投保人在指定時間內行使取消保單的權利，並可在冷靜期內提出取消保單並獲退還保費。

保險業界放眼內地的龐大市場，同時亦透過卓越服務，為客戶帶來裨益，提升香港保險業聲譽，創造雙贏局面。

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