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【外賣平台】情人節叫外賣？戶戶送情人節限定套餐 多款特色二人套餐$214

精明消費 18:00 2023/02/03

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一年一度的情人節又到了，想渡過浪漫溫馨的二人世界，又不知吃什麼? 與另一半宅在家中叫精緻外賣晚餐亦不失為好選擇，今個情人節，戶戶送聯同不同餐廳推出情人節限定 214 套餐，在家慶祝亦不失儀式感，二人餐價錢最高$214、更包括中式糖水、韓國菜及西餐，以美食傳遞濃厚心意，迎接幸福時光。

Deliveroo情人節套餐包括餐廳Between Coffee、 Dough Bros、李家及地茂館甜品，當中 Dough Bros 更特別推出情人節限定紅色冬甩，以充滿浪漫氣息的外型，配上爆餡流心奶油芝士，加倍甜蜜。地茂館甜品亦與戶戶送合作推出兩款精選情人節套餐，用戶凡於優惠期間訂購指定套餐，即可享有9折優惠，更送免費紅豆馬豆糕。即看以下情人節限定套餐價錢：

1.Between Coffee

套餐包括 1 份沙津、1 份主菜（意粉或 飯）及 2 份飲品，送 1 份心形餅乾

價錢:$214

供應期:2023 年 2 月 13 至 19 日

2.Dough Bros

(赤柱, 將軍澳, 鰂魚涌, 北角, 大坑, 跑馬地, 灣仔, 蘇豪, 中 環, 堅尼地城)

套餐包括 1 份薄餅、1 份意大利飯團及 2 份冬甩（可自選口味）

價錢:$214

供應期:2023 年 2 月 1 日起 (為期兩週）

3.李家

(荃灣, 九龍灣, 葵盛 屯門, 美 孚, 將軍澳, 香 港仔, 西營盤)

套餐包括 1 份午市套餐、1 份小食拼盤 （紫菜粉絲卷 2 條、芝士條 2 條、年 糕香腸串 1 串、無骨雞 4 件）、

2 罐汽 水及 1 份情人節小禮物

價錢:$214

供應期:2023 年 2 月 10 至 16 日

4.地茂館甜品

套餐 1: 杏福二人世界 + 免費紅豆馬豆  

9 折後套餐價錢：$70

- 熱桃膠蛋白杏仁茶 1 碗

- 熱招牌蛋白杏仁茶（即叫即做）1 碗

- 免費紅豆馬豆糕 1 份

套餐 2: 甜在心 + 免費紅豆馬豆糕

9 折後套餐價錢：$64

- 楊枝甘露 1 碗

- 芒果班戟 2 件

- 免費紅豆馬豆糕 1 份

供應期: 2023 年 2 月 13 日至 19 日

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欄名 : 消費錦囊

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