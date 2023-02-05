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【理財規劃】人生無常 疫情改變個人財富規劃 更願意談遺產分配（附5個重大疫後理財趨勢）

個人增值 10:30 2023/02/05

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疫情之後，大家對生活和世界的看法都有所改變，面對計畫趕不上變化，一度無法自由掌握每日的生活，到底疫情又如何改變我們的人生理財規劃? The Great Money Reset作者，Jill Schlesinger，作為CBS新聞認證財務規劃師和商業分析師，總結了她理財播客頻道來電問答的個案，列出受疫情後的個人及理財規劃的5大改變趨勢:

1.退休規劃更個人化
對很多理財規劃師來說，最困難在於處理客戶情緒上的需求，疫情加快了人們對定制個人化退休規劃的需要，客戶不再想要填寫資產、負債、收入支出清單等，一式一樣的財務規劃，但大多數金融服務行業，都傾向於將人們視為具有一定壽命的小零件，並以特定的退休點為準，缺少了客戶個人的意願。為了將心理因素納入財務規劃考慮，金融服務顧問需要更好地了解客戶。

2.財產傳承分配
另外，在疫情之後，更多人願意談論死後的財產分配。COVID-19 使很多人將死後的財產規劃放在首位，Jill Schlesinger遇到一個家族企業，由於死去的父母沒有留下任何指示，一場家庭鬥爭爆花。爭吵大概不是父母想要留下的遺產，為獲得遺產而與人們爭論，當然不是悲痛的親屬想要經歷的，聽到這些例子後，人們亦更早進行意外及遺產規劃。

3.應急基金更重要
Jill Schlesinger指，在疫情前，她會給人們一些關於理財的非常標準的建議。首先她會告訴客戶個人理財的三大步驟:首先需要一個緊急儲備基金以供應急之用，第二再還清債務，第三是需要嘗試把錢存入退休生活。但現在疫情已經反映出備用現金的重要性，有應急錢和領取失業金的人們，以截然不同的方式度過了疫情。現在她即使仍吹捧三大步驟，但現在不僅只有她留意到設立應急基金的重要性，同樣做法已受到更多人的關注。

4.工作生活模式靈活
Jill Schlesinger指，為了實現更好的職業發展及平衡工作生活而換工作，在疫情期間變得更加普遍。她認為疫情是影響未來個人理財的一系列重大變化之中的第一步。許多人希望減少或改變工作方式，在工作中享受更大的靈活性，從事壓力較小的工作，或者轉向新的職業。他們不一定希望放棄舒適的生活，但他們願意為此至少做出一些經濟上的犧牲。

5.不一定追隨遙遠財務目標
以往令人生最受打擊事件，多數是面對離婚和死亡，但疫情帶來了更多的誘因：心理健康、工作困擾、隔離等阻礙，面對健康及人生無常的恐懼，不少人會覺得為了達到一個遙遠財務目標而所付出的沒有意義，迫使很多人做出改變。

疫情以一種奇怪的方式，令人覺得需要以更積極的方式掌控自己的生活，並引導人們在生活更直接地尋找需求和慾望。每個人都會遇到改變你生活的重大事件。Jill Schlesinger曾做出過重大轉變：她放棄利潤豐厚財務規劃職業，成為一名作家、記者和播客，更有一位朋友患上絕症，才理解到自己有能力做出選擇是多麼重要，並意識到提前計劃未來並為自己開闢人生道路時，真的是一件好事。

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