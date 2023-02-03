【進軍元宇宙】Meta能否走出谷底? 朱克伯格為闖元宇宙勒緊褲頭

本周科技公司業績高峰期。加上三星電子推出全新旗艦Galaxy S23 系列，令科技界新聞再次成為市場焦點。當中最令人「興奮」的當然是全球社交媒體兼元宇宙霸主Meta的強勢回歸，因為支出少於預期兼啟動巨額股票回購，令Meta股價在周三業績公布後急升兩成，成為股市奇芭！不過Meta是真的走過谷底還是未見曙光？似乎言之尚早！

經營面好過預期

公司第四季度營業收入321.65億美元，同比下降4%，連續第三個季度減少，但好於華爾街的預期下跌7%。雖然公司的盈利受到裁員相關一次性開支影響，但經營面來說卻是好過分析員預期，才刺激股價急升。

活躍用戶人數增

雖然不少人都說不使用Facebook，但從公司的數字顯示，Facebook的用戶人數亦錄得增長，日均活躍用戶首度超過20億，而上季則為19.8億。而在美國的用戶人數亦錄得增長，反映Facebook在面對大環境的逆風下，仍然能透過本身的實力來吸納用戶。分析員歸功於其人工智能系統。Meta的人工智能系統主力在改善該公司廣告投放系統，為其短視頻Reels的用户提供更好的內容。以目前數據來看，Meta的投資可算是見效了。

進軍元宇宙 調整預算

教主朱克伯格以往對元宇宙投資十分勇猛，但至今有多少人玩過元宇宙？大家你知我知，這也令朱克伯格在加息周期下不得不勒緊褲頭，大舉裁員來保持公司的競爭力。而他也表明公司的重點為提高效率，更會主動地削減表現不佳或可能不再那麼重要的項目。對機構投資者來說，這應該算是最「啱聽」的一句話。

雖然Meta作為元宇宙公司，但也要面對來自現實世界的投資者的壓力。公司元宇宙部門 Reality Labs 在去年第四季虧損 42.8 億美元，2022 年總虧損高達 137.2 億美元，雖然教主仍對 Reality Labs 有信心，表示會繼續增加投資。但無可否認的是，公司不會再像以往般開水喉投資者短期無回報的項目。這也反映在公司新一年的成本預算，之前預計2023年的成本會在940億至1000億美元之間，現則調整為890至950億美元之間，減少5%左右。雖然比率不多，但足以讓投資者開心一兩天了。

現在Meta是否走出谷底尚算言之尚早，但撇除甚麼元宇宙不賺錢的業務，這家每天有20億人圍爐的平台，絕對是一個最佳的宣傳平台，只要用得其法，不令人討厭，其價值始終會反映在股價上。

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