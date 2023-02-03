  • 19°C
香港時間 : 2023203日 (週五) 14:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【進軍元宇宙】Meta能否走出谷底? 朱克伯格為闖元宇宙勒緊褲頭

博客 14:00 2023/02/03

分享：

分享：

本周科技公司業績高峰期。加上三星電子推出全新旗艦Galaxy S23 系列，令科技界新聞再次成為市場焦點。當中最令人「興奮」的當然是全球社交媒體兼元宇宙霸主Meta的強勢回歸，因為支出少於預期兼啟動巨額股票回購，令Meta股價在周三業績公布後急升兩成，成為股市奇芭！不過Meta是真的走過谷底還是未見曙光？似乎言之尚早！

經營面好過預期

公司第四季度營業收入321.65億美元，同比下降4%，連續第三個季度減少，但好於華爾街的預期下跌7%。雖然公司的盈利受到裁員相關一次性開支影響，但經營面來說卻是好過分析員預期，才刺激股價急升。

活躍用戶人數增

雖然不少人都說不使用Facebook，但從公司的數字顯示，Facebook的用戶人數亦錄得增長，日均活躍用戶首度超過20億，而上季則為19.8億。而在美國的用戶人數亦錄得增長，反映Facebook在面對大環境的逆風下，仍然能透過本身的實力來吸納用戶。分析員歸功於其人工智能系統。Meta的人工智能系統主力在改善該公司廣告投放系統，為其短視頻Reels的用户提供更好的內容。以目前數據來看，Meta的投資可算是見效了。

進軍元宇宙 調整預算

教主朱克伯格以往對元宇宙投資十分勇猛，但至今有多少人玩過元宇宙？大家你知我知，這也令朱克伯格在加息周期下不得不勒緊褲頭，大舉裁員來保持公司的競爭力。而他也表明公司的重點為提高效率，更會主動地削減表現不佳或可能不再那麼重要的項目。對機構投資者來說，這應該算是最「啱聽」的一句話。

雖然Meta作為元宇宙公司，但也要面對來自現實世界的投資者的壓力。公司元宇宙部門 Reality Labs 在去年第四季虧損 42.8 億美元，2022 年總虧損高達 137.2 億美元，雖然教主仍對 Reality Labs 有信心，表示會繼續增加投資。但無可否認的是，公司不會再像以往般開水喉投資者短期無回報的項目。這也反映在公司新一年的成本預算，之前預計2023年的成本會在940億至1000億美元之間，現則調整為890至950億美元之間，減少5%左右。雖然比率不多，但足以讓投資者開心一兩天了。

現在Meta是否走出谷底尚算言之尚早，但撇除甚麼元宇宙不賺錢的業務，這家每天有20億人圍爐的平台，絕對是一個最佳的宣傳平台，只要用得其法，不令人討厭，其價值始終會反映在股價上。

【ET財智Talk】恒指兔年何時見頂及底？能源、電子、黃金最旺？  玄學家林建華分析中港及環球投資運勢！

ET財智Talk
【ET財智Talk】恒指兔年何時見頂及底？能源、電子、黃金最旺？ 玄學家林建華分析中港及環球投資運勢

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

最新專欄文章 更多

【新年利是】電子利是玩法多　用不同平台收發利是　錢款何處尋？
2023/01/27
【新年利是】電子利是玩法多　用不同平台收發利是　錢款何處尋？
【元宇宙狂熱】 虛擬世界玩「膠戰」遊戲？ 電盈、恒生、港鐵勢掀新一波熱潮
2023/01/20
【元宇宙狂熱】 虛擬世界玩「膠戰」遊戲？ 電盈、恒生、港鐵勢掀新一波熱潮
【安心出行】商業價值逾20億元 因「原罪」放棄 「智方便」能像「安心出行」普及嗎？
2023/01/13
【安心出行】商業價值逾20億元 因「原罪」放棄 「智方便」能像「安心出行」普及嗎？
微軟擬用ChatGPT革新Bing AI聊天搜尋引擎 能否挑戰Google?
2023/01/06
微軟擬用ChatGPT革新Bing AI聊天搜尋引擎 能否挑戰Google?
三星雙旗艦表現未如理想 難挑戰蘋果高端地位
2022/12/30
三星雙旗艦表現未如理想 難挑戰蘋果高端地位
回購 廣告 社交平台 人工智能 加息 裁員 業績公布 美國 香港 廣告

下一篇文章

AP兩大王牌系列全面升級　綠松石Royal Oak VS 精鋼版 CODE 11.59
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【退休規劃】不同年齡計劃退休四大重點 退休理財如何規劃？ 為未來心態也要做準備
【退休規劃】不同年齡計劃退休四大重點 退休理財如何規劃？ 為未來心態也要做準備
新年過後趁低吸納　lululemon+adidas+Converse不尷尬的兔年作
新年過後趁低吸納　lululemon+adidas+Converse不尷尬的兔年作
【香港樓市】負資產物業須準備償債金？樓價下調15%的影響 小業主要留意的3大要點
【香港樓市】負資產物業須準備償債金？樓價下調15%的影響 小業主要留意的3大要點
【財富自由號】送給香港上班族的最強扣稅攻略
【財富自由號】送給香港上班族的最強扣稅攻略
AP兩大王牌系列全面升級　綠松石Royal Oak VS 精鋼版 CODE 11.59
AP兩大王牌系列全面升級　綠松石Royal Oak VS 精鋼版 CODE 11.59
開餐意外保保費只需$3 實際保唔保到？
開餐意外保保費只需$3 實際保唔保到？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款