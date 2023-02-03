AP兩大王牌系列全面升級　綠松石Royal Oak VS 精鋼版 CODE 11.59

作為屹立錶壇差不多150年的Audemars Piguet，怎會只得一門絕招獨步天下呢？隨着去年大肆慶祝旗下王牌Royal Oak系列50周年，環顧所推出的周年誌慶版，其精益求精作風，可看到這個瑞士頂級鐘錶品牌絕不戀棧過去，不斷升級創新。來到2023年，品牌亦決定把另一新作（2019年才面世）CODE 11.59系列來個普及化。好讓一眾錶迷能感受兩大王牌由內至外全面升級的厲害。

CODE 蘊含Challenge、Own、Dare 以及Evolve的意思，而11.59 則喻意換日前的最後一分鐘，雖是圓形錶款，但中層仍保留帶八角造型的設計，於2019年橫空出世。然而，品牌只為此系列推出白金及玫瑰金款式，又或推出黑、藍色陶瓷錶身嵌入黃金錶殼款式。

▲ CODE 11.59系列計時碼腕錶：錶徑41毫米，精鋼錶殼，綠色錶面，搭載自家製4401自動上鏈機芯，動力儲存約70小時，綠色橡膠覆層皮革錶帶，防水約30米。（$272,000／圖片：品牌提供）

CODE 11.59普及化

今年Audemars Piguet鐵定為CODE 11.59系列推出4款以精鋼材質款式，或2款以黑色陶瓷搭配精鋼的新作，這意味著品牌力圖將此系列變成可飛入尋常百姓家的錶迷手中的時計。

▲ 4401機芯具兩大特色：一、垂直離合機制確保計時指針在計時碼錶啓動，或停止時不會顫動。二、專利無須重置機制確保每個計時器的指針都完美歸零，並設有專屬22K玫瑰金鏤空自動盤。（圖片：品牌提供）

精鋼款共有6款新作（包括自動上鏈腕錶和計時碼錶，分別有軍綠色、雲夜藍50色和米色錶面）搭配以沖壓機印製同心圓圖案的全新錶面。為令錶面更具特色，品牌呈商瑞士機鏤鐫刻師Yann von Kaenel，開發一套只為此系列服務的全新花紋，以人手雕刻花紋，再透過極為繁複的工序製作出沖壓模具，然後才能夠在錶面壓花。此外錶匠更採用兩種不同的技術（藍色及綠色以PVD塗層技術製作，米色則為電鍍上色）為錶面上色，以達至近年品牌喜愛的「煙熏感」。

▲ CODE 11.59系列自動上鏈計時腕錶，雲夜藍50色調錶面，配以藍色橡膠覆層皮革錶帶。（圖片：品牌提供）

為加強佩戴時舒適感，和閱時的容易度，Audemars Piguet採用升級新設計，細長的全新時標取代了系列一貫的阿拉伯數字；被超薄錶圈所環繞的內錶圈亦經過調整，傾斜度有所縮減，以減少其高度與錶面的差距；原本的內錶圈刻度間隔都是5秒鐘，新款則呈現更詳細的秒鐘顯示，時間的讀取更為精確，而品牌未來推出的CODE 11.59系列貴金屬材質腕錶與複雜腕錶，都將採用此升級新設計。

▲ Royal Oak系列的經典雲夜藍50色調，亦首次套用到CODE 11.59系列身上。（圖片：品牌提供）

▲ CODE 11.59系列腕錶：錶徑41毫米，精鋼錶殼，軍綠色錶面，搭載自家製4302自動上鏈機芯，動力儲存約70小時，綠色橡膠覆層皮革錶帶，防水約30米。（$197,000／圖片：品牌提供）

煙熏PVD化

去年王牌Royal Oak系列50周年，Audemars Piguet大張旗鼓慶祝聲勢浩大。今年再接再厲推出多款新作，其中將經典 Grande Tapisserie 大型格紋錶面，以全新煙熏藍色調呈現，方法就是以PVD（物理氣相沉積）技術製成，煙熏色層是在旋轉錶面的同時，錶匠悉心從外緣噴塗而營造的效果。此次被欽點的有34 ，37 毫米錶徑的自動上鏈白金腕錶和38 毫米錶徑自動上鏈計時碼錶。三者錶圈均鑲嵌長方形切割鑽石，延續此系列的高貴典雅作風。

▲ Royal Oak系列計時碼腕錶：錶徑38毫米，白金錶殼，煙熏藍色鐫刻Grande Tapisserie大型格紋圖案錶面，搭載自家製2385自動上鏈機芯，動力儲存約40小時，白金錶帶，防水約50米。（約$992,760／圖片：品牌提供）

▲ Royal Oak系列腕錶：錶徑37毫米，白金錶殼，煙熏藍色鐫刻Grande Tapisserie大型格紋圖案錶面，搭載自家製5900自動上鏈機芯，動力儲存約60小時，白金錶鏈，防水約50米。（$916,000／圖片：品牌提供）

綠松石加持錶面

至於最近Tiffany & Co. X Nike聯乘鬧得熱烘烘，難道AP也跟Tiffany Blue色潮流走？非也，這次是自2018年以來Royal Oak系列推出第一款37毫米錶徑的黃金腕錶，品牌為隆重其事，配搭超罕有的寶石——綠松石作錶面。綠松石是古老珍稀的石材（三千多年前在古埃及與中國文化歷史中出現），據知它能釋放正面的頻率能量，而全球綠松石儲量只是黃金的1/6。

▲ 品牌挑選的綠松石原產於墨西哥，色彩濃郁、紋理較淺，而因製作過程所產生的變化，每一枚錶面均獨一無二。

製作錶面過程也非常考究，工藝師將綠松石切割成薄片，經過打磨、噴砂與拋光處理後，再固定於金色黃銅圓膜上，兩者厚度僅0.75毫米。由於每一塊綠松石的天然成分、紋理與色澤各不相同，加工處理後各自展現出不同的面貌，是以每一枚都是獨一無二的。

▲ Royal Oak系列腕錶：錶徑37毫米，黃金錶殼，綠松石錶面，搭載自家製5900自動上鏈機芯，動力儲存60小時，黃金錶鏈，防水約50米。（$477,000）

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