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【MPF】1月強積金勁升逾6% 兩隻基金單月升逾12% 僅1隻股票基金見紅

強積金 14:40 2023/02/03

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1月份環球股市都有好開始，港股尤其凌厲，打工仔的退休金都有着落。據積金評級的數據顯示，在香港及中國股市帶動下，強積金在1月份錄得6.12%的回報，是有紀錄以來最好的1月份。

積金評級指，計入1月份的強積金供款後，估算457 萬名成員的平均賬戶結餘增加約6.51%，即15,000 元，達244,800元。

估計1月底強積金總資產約為1.119 萬億元，較上月增加約684億元。

以下即看10大表現最佳的MPF基金，看看有沒有你所選擇的︰

1月份表現最好的MPF基金
（資料來源︰積金評級）

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同一基礎基金  單月勁升近12.4%
由於中港股票基金類別平均都有雙位數升幅，也因此包辦1月的10大升幅榜，表現最佳是交銀的大中華股票成分基金，單月升12.39%；宏利旗下計劃的安聯大中華基金，單月也升12.38%。但兩者其實是由同一基金經理管理，基礎投資都是在「安聯精選大中華基金」，表現略有差異只因收費不同。

10大升幅榜的其餘基金，全都屬於大中華股票、中國股票或港股基金，這類基金可謂吐氣揚眉，整體香港及中國股票基金分類，1月份平均升幅有10.83%。而其餘股票類別均有好表現，歐股及亞股基金亦分別有逾8%升幅。

上月各MPF基金類別回報(部分)
（資料來源︰積金評級）

    點擊圖片放大

一隻股票基金見紅
強積金是講求分散投資，所以很少是全部數百隻基金都有升幅，上月意外地有一隻股票基金見紅，就是宏利MPF康健護理基金。但不要少看它，長期回報而言，它是環球股票基金類別中數一數二的。

所以，強積金不能只看單月表現。積金評級主席叢川普亦指出，強積金雖然創造了有史以來最好的1月開局，但從歷史上看，1月份的表現不一定是該年正向回報的指標。自強積金推出以來，共12年的1月錄得正回報，而該12年中僅有7年錄得一年期正回報。如以3年期累計回報計算，則在這12年中有10年錄得3年期正回報，這凸顯了長線投資的重要性。

【注意】強積金乃跨越超過四十年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失。

 

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