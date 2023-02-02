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【股市前景】輕鬆賺錢時代一去不返 對沖基金︰有兩類資產是毒瘤

個人增值 07:30 2023/02/02

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很多人都覺得今時今日的經濟環境，股票市場的機遇已經今非昔比。《黑天鵝》作者、對沖基金顧問Nassim Taleb指出，股市的輝煌歲月，輕鬆賺錢時代已經一去不返，他形容「大家在迪士尼度過了無憂無慮的15年」，令40歲以下的人缺乏投資經驗，市場更出現不少像「腫瘤」的投資品。

比特幣、對沖基金市場均為「腫瘤」
Nassim Taleb指過去15年間，當中的14年半人們置身於迪士尼樂園，但美國長年的零利率破壞了經濟結構，並製造了泡沫，令不少不應該出現的對沖基金出現。他更指比特幣、坊間的對沖基金市場均為「腫瘤」，給美國人造成了財富幻覺，相關資產瘋狂膨脹，就像腫瘤一樣擴散，形成了資產泡沫。

股市已變作私人投資者「提款機」
他以推特作為將股票市場和私人投資者被當作「提款機」的一大例子，又指投資者將通過艱難的方式，學習為什麼現金流對於支付賬單很重要，因為Elon Musk於 2022 年 10 月以 4400 萬美元的價格收購了 Twitter，其中的資金近125 億美元就是來自債務。

全球債務達危機水平
由Nassim Taleb擔任顧問的對沖基金 Universa Investments 近日給投資人的信中，亦提及橫跨全球經濟不斷膨脹的債務，勢必會對市場造成比得上大蕭條的嚴重破壞。

據彭博報道，對沖基金 Universa Investments首席投資官Mark Spitznagel，給投資人的信指出， 全球債務水平是金融歷史上最大，尤如定時炸彈，風險超過1920年代末期，造成的市場後果可能不遜於當年。又指市場本來是自然健康的修正，現在反而變成具傳染性的熊熊烈火，能全然摧毀系統。他指現今市場的槓桿率太高，債務結構太大。

預言不一定應驗
Mark Spitznagel和 Nassim Taleb 之前曾對經濟發出警告，但並不是每個世界末日預言都會應驗。 2013 年 10 月，Spitznagel 接受 CNBC訪問指出，市場將發生「大崩盤」，跌幅可能高達 40%。在2020年3月疫情爆發導致經濟停擺和股市下跌之前，標普500指數普遍走高。Universa 是一種的極端風險基金，在最嚴峻市場環境下保護投資者，由於這些基金在低迷時表現較佳，亦傾向於做出較悲觀的經濟預測。

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