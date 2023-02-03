TikTok上的理財建議信得過嗎？ 批判性看待 做好功課

TikTok已成為全世界流行的小視頻平台，每個人都可以發佈小視頻，並且視頻内容非常多樣化，其中包括個人理財建議。部分個人理財視頻創造者有龐大數量的追蹤者，加上年輕一代也喜歡在網上學習理財知識，不禁讓人深思，這些理財建議真的信得過嗎？

大部分年輕人認為社交媒體可靠

Skipton Building Society研究顯示，64%介乎18至34歲的人相信網上的建議，相反，35歲或以上的人當中，有46%肯定自己不會聽取社交媒體的KOL的財務建議。

Skipton Building財務建議主管Helen McGinty表示，在自己拿錢出來投資時，肯定要確保自己跟隨的投資建議是可靠的，另外由於社交平台缺乏金融監管，内容往往並不像看起來那樣可靠。若打算投資，或想更好管理自己的退休金，應該尋求專業、受監管的建議。

TikTok提供錯誤的理財建議

TikTok上最常見的誤導理財建議是從房產中獲取被動收益，很多視頻創造者在視頻中傳遞的建議是購買房產後將其出租或轉售，從中獲取高收益，認為是一種很好的被動收入渠道。根據Wallet Activism個人理財作家Tanja Hester説法，這並不像大家想象中這麽容易。

Hester説道，投資房地產的確能賺取一定收益，但這並不像TikTok上描述成被動收入這麽容易，購買房產也需要投入大量人力和財力和管理。其次，在經濟狀況較低迷時，所購買的房產可能會面臨無法售出或出租的情況，正如我們所經歷的三年疫情期間，從房產中獲得收益也不是這麽容易的事。



網上理財建議有風險

1.留意視頻發佈者身份

首先要留意視頻賬號的真實性。由於TikTok上每個人都有資格發佈視頻，他們沒有任何教育程度、金融背景和相關資歷的要求和門檻，每個人都可以將自己裝備成一個專家或百萬富翁。在考慮聽取相關投資建議前，要先了解發佈者的背景，辨別是否具有聽取的價值。



2.注意過於偏激觀點或虛假信息

視頻創造者的目的是創造吸引眼球的内容，以吸引更多追蹤者，因此當中可能包括錯誤的觀點、偏激或煽動情感的話題。例如，早前某些視頻表示現金時代已經過去，美國人都傾向於使用電子貨幣。視頻仍然存在平台上，但這種消息是完全錯誤的。其中還有很多視頻甚至有危險的理財建議，例如教導大家如何在日間交易賺錢，但最後很多投資者都以失敗告終。



事實上，視頻發佈者更關注視頻的閲讀量，而不是能否傳遞有價值的理財知識，不應過於依賴他人的意見。



3.TikTok視頻時間短 内容較表面

使用 TikTok 學習理財知識還有另一個缺點，即使內容來自知名創作者，由於 TikTok視頻往往偏短，因此個人理財內容通常只提供表面層面的建議，沒有太多細節。在一分鐘或更短的時間內獲得有用的金錢提示是好的，但通常在個人理財方面，細節也很重要，能讓人更好地理解該建議及其有效的原因。

責任編輯：梁政琪

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