開餐意外保保費只需$3 實際保唔保到？

AIA友邦保險推出用餐意外保障「開餐保」，保障單次用餐有可能引致的事故，標榜每位受保人的保費只需3元。用3元買一份用餐保障，對消費者而言看似成本不高，不過該計劃又是否實用？

開餐保賠償客戶經OpenRice訂枱的指定餐廳，並於用餐期間引致的意外，包括新冠病毒感染、身體受傷、交通意外或食物中毒，一旦需要住院將會提供每天800元住院現金賠償，最多為期10日。如因上述事件或保障期內不幸身故，計劃將支付10,000元一次性意外身故保障。

食物中毒為餐廳較常發生的意外，而且不限於生冷食物，很多時候亦包括熟食。翻查近年資料，不論快餐店、樓上咖啡店、西餐廳，還是自助餐都曾爆發食物中毒。經10Life編輯團隊實測，於OpenRice訂座的自助餐、西餐廳及樓上咖啡店後，皆可前往購買開餐保的頁面。

然而，開餐保除了只保障經指定App訂座的受保餐廳，也設有一定地域及時間限制才會理賠：

意外事項 條件 新冠病毒感染 受保人需在訂座時間及後5天內確診，並要由餐廳確認出席； 食物中毒 事件需在訂座時間及後24小時內發生，屬首次感染，由餐廳確認受保人出席，並與已存在的醫療情況無關等； 身體受傷 意外需在訂座時間前1小時或之後3小時內在餐廳範圍發生，假若受保人於用餐中途離開餐廳，如前往商場洗手間或外出辦理事務期間出意外，則不屬保障範圍內； 交通意外 意外需發生於受保人前往或離開餐廳途中，即訂座時間前3小時或及後5小時，才會受保。

假設受保人滿足了以上條件，仍有可能不獲保障，皆因開餐保也設不少不保事項，包括已存在的醫療情況，以及「受酒精或藥物影響下的狀況」等。值得注意的是，這項狀況雖然看似是針對交通意外及身體受傷，但未知會否構成新冠病毒感染及食物中毒的拒保因素。

例如，受保人前往餐廳慶祝生日，與親朋好友喝酒慶祝，但用餐後不久感到不適，前往求醫後被診斷為食物中毒，並因情況嚴重需要住院。不過，由於受保人曾喝酒，在此情景下，是否可能不獲賠償？

還有一點值得留意的是，該計劃只賠償住院現金，若顧客遇上交通意外或於餐廳內受傷後求醫，期間毋須住院，有關醫療開支則不包括於計劃保障內。

開餐保的保障設有不同條件限制，情況要嚴重至住院才獲理賠，到底這類微型意外保險的實際應用有多大，仍存在一定斟酌空間。

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【文章來源：10Life；原題：開餐意外保 實際保唔保到？】

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