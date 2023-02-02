  • 19°C
香港時間 : 2023202日 (週四) 18:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

開餐意外保保費只需$3 實際保唔保到？

博客 17:34 2023/02/02

分享：

分享：

AIA友邦保險推出用餐意外保障「開餐保」，保障單次用餐有可能引致的事故，標榜每位受保人的保費只需3元。用3元買一份用餐保障，對消費者而言看似成本不高，不過該計劃又是否實用？

開餐保賠償客戶經OpenRice訂枱的指定餐廳，並於用餐期間引致的意外，包括新冠病毒感染、身體受傷、交通意外或食物中毒，一旦需要住院將會提供每天800元住院現金賠償，最多為期10日。如因上述事件或保障期內不幸身故，計劃將支付10,000元一次性意外身故保障。

食物中毒為餐廳較常發生的意外，而且不限於生冷食物，很多時候亦包括熟食。翻查近年資料，不論快餐店、樓上咖啡店、西餐廳，還是自助餐都曾爆發食物中毒。經10Life編輯團隊實測，於OpenRice訂座的自助餐、西餐廳及樓上咖啡店後，皆可前往購買開餐保的頁面。

然而，開餐保除了只保障經指定App訂座的受保餐廳，也設有一定地域及時間限制才會理賠：

意外事項 條件
新冠病毒感染 受保人需在訂座時間及後5天內確診，並要由餐廳確認出席；
食物中毒 事件需在訂座時間及後24小時內發生，屬首次感染，由餐廳確認受保人出席，並與已存在的醫療情況無關等；
身體受傷 意外需在訂座時間前1小時或之後3小時內在餐廳範圍發生，假若受保人於用餐中途離開餐廳，如前往商場洗手間或外出辦理事務期間出意外，則不屬保障範圍內；
交通意外 意外需發生於受保人前往或離開餐廳途中，即訂座時間前3小時或及後5小時，才會受保。

假設受保人滿足了以上條件，仍有可能不獲保障，皆因開餐保也設不少不保事項，包括已存在的醫療情況，以及「受酒精或藥物影響下的狀況」等。值得注意的是，這項狀況雖然看似是針對交通意外及身體受傷，但未知會否構成新冠病毒感染及食物中毒的拒保因素。

例如，受保人前往餐廳慶祝生日，與親朋好友喝酒慶祝，但用餐後不久感到不適，前往求醫後被診斷為食物中毒，並因情況嚴重需要住院。不過，由於受保人曾喝酒，在此情景下，是否可能不獲賠償？

還有一點值得留意的是，該計劃只賠償住院現金，若顧客遇上交通意外或於餐廳內受傷後求醫，期間毋須住院，有關醫療開支則不包括於計劃保障內。

開餐保的保障設有不同條件限制，情況要嚴重至住院才獲理賠，到底這類微型意外保險的實際應用有多大，仍存在一定斟酌空間。

【ET財智Talk】恒指兔年何時見頂及底？能源、電子、黃金最旺？  玄學家林建華分析中港及環球投資運勢！

ET財智Talk
【ET財智Talk】恒指兔年何時見頂及底？能源、電子、黃金最旺？ 玄學家林建華分析中港及環球投資運勢！

【文章來源：10Life；原題：開餐意外保 實際保唔保到？

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

最新專欄文章 更多

【自願醫保】扣稅額不等於直接慳稅？ 一文了解自願醫保須知事項
2023/01/19
【自願醫保】扣稅額不等於直接慳稅？ 一文了解自願醫保須知事項
【寵物保險2023】年繳保費$2553起 毛孩續保沒年齡限制
2023/01/12
【寵物保險2023】年繳保費$2553起 毛孩續保沒年齡限制
公立醫院超負荷 私家收費貴點算？
2023/01/05
公立醫院超負荷 私家收費貴點算？
【旅遊保險2022】比較16款產品新冠肺炎保障 醫療賠償金額差9倍 13產品毋需受保人打疫苗
2022/12/29
【旅遊保險2022】比較16款產品新冠肺炎保障 醫療賠償金額差9倍 13產品毋需受保人打疫苗
有家族病史難買醫療保險？ 各保險公司不同核保標準
2022/12/22
有家族病史難買醫療保險？ 各保險公司不同核保標準
友邦保險（01299） 保險公司 經濟 商場 意外保險 保險產品 香港 西餐 咖啡 餐廳

下一篇文章

新年過後趁低吸納　lululemon+adidas+Converse不尷尬的兔年作
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新年過後趁低吸納　lululemon+adidas+Converse不尷尬的兔年作
新年過後趁低吸納　lululemon+adidas+Converse不尷尬的兔年作
阿里導航 - 2023年電商外貿形勢樂觀 宜關注剛需、社交互動及環保等5大消費趨勢
2023年電商外貿形勢樂觀 宜關注剛需、社交互動及環保等5大消費趨勢
【香港樓市】負資產物業須準備償債金？樓價下調15%的影響 小業主要留意的3大要點
【香港樓市】負資產物業須準備償債金？樓價下調15%的影響 小業主要留意的3大要點
【退休規劃】不同年齡計劃退休四大重點 退休理財如何規劃？ 為未來心態也要做準備
【退休規劃】不同年齡計劃退休四大重點 退休理財如何規劃？ 為未來心態也要做準備
【財富自由號】送給香港上班族的最強扣稅攻略
【財富自由號】送給香港上班族的最強扣稅攻略
【保險科技】疫後保險業新趨勢　數碼化成常態 如何善用科技解決行業痛點？
【保險科技】疫後保險業新趨勢　數碼化成常態 如何善用科技解決行業痛點？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款