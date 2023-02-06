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白手起家百萬富翁35歲退休 打破6條「社會規則」助他存800萬

個人增值 08:30 2023/02/06

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Steve Adcock 是一位白手起家的百萬富翁，在30多歲就與妻子一起退休。他並不是生在富裕的家庭，退休前他是一名軟件開發者，跟大多數人一樣過著朝9晚5的打工生活，但他通過自己節儉的好習慣、沒有遵守傳統的創新思維和明智的投資，實現財富自由。他還説道，他打破了以下6條「社會規則」，幫助他儲到100萬美元净資產。

要打破的「社會規則」1：不要自私
他認為在生活中某些方面應該要自私，例如對自己的健康，要將自己的健康放在第一位，包括身體健康和心理健康，這樣才能更好回饋社會。

其次要學會拒絕。例如，他是一名内向的人，在他需要自己時間的時候，他會拒絕社交邀請或出席某些會議，將足夠時間留給自己。同時，在他沒有空閑時間的時候，他會拒絕接聽電話。

健身是他放鬆自己的事情，就算花時間健身會將其他事情推遲，他都會選擇每天堅持，因為這樣才能保證他更有能量和更有效工作。

要打破的「社會規則」2：追隨自己的興趣愛好
很多時間我們的興趣愛好並不能帶來可觀的收入，但我們的擅長的事情可以。例如，Adcock的興趣是攝影，但他最終選擇計算機科學作為他的工作，因為他在計算機方面更擅長，並且能比攝影賺取更客觀的收入。他説道，他在空閑時間或周末還是會去攝影，因為這是愛好，但不會將其當作一個全職的工作。

要打破的「社會規則」3：不要製造事端
Adcock説道，當他在工作上有不同意見時，他會快速提出。正是因為他不害怕提出不同的意見，使他晉升到主管職位，也因此獲得更高的薪酬。相反，如果他在每個會議都保持安靜，他可能不會有升職加薪的機會。

提出不同的意見並不是一種製造事端的行為，也不是指講話聲量很大的人，而是積極推出意見，並提出有創造性意見的表現。

要打破的「社會規則」4：每日都要堅持努力工作
Adcock認為工作時間持續太長並不會令你成功，適當分配時間放鬆和娛樂反而可以令人更有效率。Adcock幾乎每個晚上都會留時間給自己看Netflix，他還是體育運動的狂熱者。他每天7點就起床，一天中有足夠的時間給他平衡自己的工作和娛樂。

要打破的「社會規則」5：堅持自己的工作内容
Adcock認為，如果有更好的工作機會，就算工作内容不熟悉，也可以嘗試去做，説不定可以從中得到更大的提升。他回憶道，十年前曾經有個機會可以讓他晉升兩個級別，雖然當時還沒有做好準備，但還是接受了這份工作。也正是這份工作讓他有在工作上有更大的飛躍，也對自己更有信心。

要打破的「社會規則」6：如果你想贏，就不要對人好
個人的好感度對工作也是很重要的，Adcock説道，他成功的很大一部分來自在辦公室的個性和舉止，因此獲得了好的名聲，這也使得管理層更傾向於讓他與他們進行大型項目合作。

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責任編輯：梁政琪

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