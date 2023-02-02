【兩性關係】38%成年人「財務不忠」 在財政狀況上向伴侶說謊 不喜歡對方收入較高

談及戀愛關係中不忠的表現，不外乎對另一半說謊或隱瞞秘密，大家可能只會想到出軌、外遇，但原來隱藏信用卡帳單或收起的背負債務等事實，同樣有機會被當作「財務不忠」。美國一項調查顯示，不少人認為在財務方面說謊，是不忠的行為之一，即使是另一半收起「私己錢」，自己亦一樣會覺得被欺騙或背叛，而得知伴侶收起錢比知道其欠債，令人感覺反而更糟糕。

Forbes Advisor 委託並由市場研究公司 Prolific 對1000美國成年人進行的一項調查發現，54%人認同財務方面撒謊等同於撒謊或不忠，38%人曾對伴侶財務不忠。到底這種不忠的原因及情況如何？即看下圖︰

向伴侶隱瞞財政狀況的調查

▼ 點擊圖片放大 +2

調查顯示，年收入在 25,000 美元到 50,000 美元之間的人最有可能在財務方面撒謊，報告更指，70% 的人認為，有人撒謊說他們比實際擁有更多的錢（包括債務），比有人撒謊說比實際擁有的少更糟糕。報告更指出，美國人最有可能在購物時向伴侶說謊。

消費經濟及預算專家 Andrea Woroch 指出，伴侶於經濟上的不忠，比人們所意識到的更為普遍，並且可能與戀愛行動的不忠同樣具侵犯及傷害性。特別是大多數的夫妻最常為錢而爭執，財務欺騙存在很大的空間，特別是當關係中的一方，正受支出必須減少的壓力或正個人問題財務問題，例如賭博或購物成癮，就會作出財務不忠的行為。

公開財務狀況的時機

對於交往後的第一年內，有67%會向另一半披露個人財務細節、在頭幾個月內披露則有 38%，不少人會隨著交往的時間進行財務披露(78%)，或因應關係進展(例如同居或結婚) ( 22%) 才會公開財務狀況。而千禧一代向伴侶披露財務細節為各代人中最長的，超過一半 (55%) 的千禧一代表示，關係開始幾個月不足以令他們交代個人財務。

不喜歡伴侶收入高於自己

在調查中，19% 的人表示他們和伴侶之間的收入不平等，會導致關係中的不適，當中61%的人對收入更高的伴侶會感到不舒服，39%的人對收入更少的伴侶感到不舒服。而接受另一半的負債金額方面，接受調查亦的人將可承受的債務界限定為 60,000 美元(約47萬港元)，更指超出此範圍的任何債務都是關係的破壞者。但根據 Experian 信用局的數據，60,000 美元的限額遠低於美國人的實際人均債務，在 2022 年第二季度美國人均債務超過 100,000美元(約78萬港元) 。

取決於財務有多「糟糕」

金錢會給人際關係帶來巨大壓力毫不出奇，壓力促使許多人在財務向伴侶說謊。維珍尼亞聯邦大學之維珍尼亞信用合作社財務成功中心的執行董事 Amy Pridemore 指出，很多人怕對方得知真相會感到不安，甚至可能想要離開這段關係，與其面對事實及潛在後果，個人可能選擇會編造有關金錢的謊言，但實際仍取決於財務決定的「糟糕」程度。

錢可能是感情的關鍵？如何在談戀愛時觀察對方金錢觀

【理財規劃】有伴侶但嚮往不婚 3個未婚情侶必睇的財務陷阱

【情人節2023】情人節消費料按年升8%？ 年輕人切勿「因愛負債」 量力而行

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App