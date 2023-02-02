53%年輕人︰健康生活的障礙是「無時間」

經歷了疫情肆虐的幾年，大家都更加關注健康問題，包括年輕的千禧一代（80後、90後）。Bupa（保柏）最新調查發現，70%的千禧一代對了解健康感興趣，並希望通過數字化得到更全面的健康保護，但他們面臨著多重障礙。

千禧一代面臨的障礙

香港保柏對500名千禧一代的調查發現，53%的受訪者表示，維持健康生活方式的最大障礙是沒有足夠的時間。第二大障礙是壓力太大 (48%)。其中，38%的千禧一代表示他們不會優先考慮健康的生活方式是因為太無聊了，不過這對於引領潮流的千禧一代而言不足以為奇。

千禧一代與上一代人不同，他們將健康視為一個整體追求，涵蓋身體、心理和情感健康等多個方面。與此同時，千禧一代正在追求職業抱負、照顧年邁的父母，同時開始組建自己的家庭。 千禧一代也在變老，一些人已經面臨慢性健康問題，健康風險隨著年齡的增長而增加，是使他們更關注健康問題的重要原因。

適應千禧一代需求

保柏香港董事總經理Andrew Merrilees說道，千禧一代代表了香港人口的核心部分，讓千禧一代從今天開始養成健康的習慣對於幫助他們在未來幾十年保持健康至關重要。為了設計適合這一代人的健康方法，醫療保健提供者、保險公司和醫療保健行業需要了解對千禧一代最重要的事情。千禧一代是數字原生代，以開闢新道路和改變我們溝通、工作和體驗世界的方式而聞名。

醫療保健提供者有責任更全面地為千禧一代提供服務。 香港千禧一代認為健康包括他們生活方式的多個方面，從定期運動到均衡飲食，再到優質睡眠，心理健康與身體健康同樣重要。許多千禧一代甚至更關注世界的健康，例如，社區的福祉和自然環境。 這將千禧一代與上一代人區分開來，上一代人更有可能將健康視為簡單的免於疾病。

千禧一代發明了我們今天所知的世界：一個按需信息、娛樂和通信的世界。 他們習慣了社交媒體界面，並期望提供給他們的服務是跨平台的、個性化的，也許最重要的是有趣。 在這種情況下，是時候採用促進交互式醫療保健參與和學習的解決方案，而不是僅僅推出適用於任何人的一般醫療信息。 當千禧一代感到在個人層面上得到滿足時，他們會更願意掌控方向盤，開始走上更健康的生活方式，尤其是如果有誘人的、以目標為導向的獎勵來鼓勵更積極的進步。

優化數字化醫療

千禧一代需要一個健康解決方案生態系統，這些解決方案可以協同工作並跨平台同步。 這方面的示例包括虛擬醫生預約、易於使用的患者門戶和個性化數據存儲庫，使患者能夠更快地訪問其醫療保健信息。 隨著千禧一代不斷老齡化並發現更多的長期醫療保健需求，為數字生態系統帶來福祉將變得更加重要。卓健醫療服務有限公司（QHMS）最近也推出其 DigiHealth Point 以集中遠程醫療服務並優化「預測， 預防和治療」的慢性病管理方法。當今千禧一代的需求已經決定了醫療保健的未來， 現在是提供更多服務和解決方案的最佳時機，以支持千禧一代克服他們的醫療保健障礙。

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