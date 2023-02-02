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一個人生活 手持300萬收息股、350萬現金 想提早退休點部署？

退休規劃 13:24 2023/02/02

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大半生勞勞碌碌，累積數百萬投資及存款，希望未來可以退休享清福，但手頭上沒有物業，一個人生活又無人分擔住宿費用，每月開支連同租金都過兩萬，擔心終有一天沒有收入，不能維持生活，到底可以目前如何運用手上資產，平衡分配及作穩健投資，為退休生活創造被動收入? 看看龔成是如何回應。

讀者︰

一個人生活，打算提早退休，有300萬股票，主要為穩建收息股，平均息率4.5%，另有350萬現金，沒有物業，日常支出包租金大約每月$25000。

可以點安排呢？

龔成︰

你現時手上的流動資產，大約有$300萬+$350萬，可以將這$650萬，分成5部分。

第一部分投資收息股，你可以建立一個收息股的組合，目標是4%-6%的股息率的收息股，例如港燈 （02638） 、深高速 （00548） 、香港電訊 （06823） 、工行 （01398） 、恒生 （00011） 、置富 （00778） 、陽光 （00435） 、高息基金 （03110） 都可以。

你平衡的投資這些股，除了可以得到穩健的收息收，同時可有效的分散風險。

如果你本身持有的股票，不少都有收息的作用，同時業務穩定，就不用特別改變組合。

$300萬股票是上限，不要再加，餘下$350萬就投資其他資產。

第二，投資債券，你可以選擇A評級的債券，年期較長都可以，但利息卻不高。你可以到銀行問問。

第三，投資年金，你可以睇睇，這是適合你的產品，零風險，可以有穩定回報。

第四，你亦可投資銀行低風險類的產品，你可自行到銀行了解下，總之是「低風險，持續現金流」的。

第五，持有現金，除了可做定期外，現金亦可以為你的後盾，以備不時之選。同時，若投資市場大跌，你可以在這時買到更多的其他投資工具。

你可以將$650萬資金，平衡地分配在上述的項目上，對你來說是最好平衡風險，同時有穩定的現金流。

 

【本文獲作者龔成授權轉載】

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撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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