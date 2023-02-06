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崇光名牌家具展 會員低至5折 牛涮鍋自助區火鍋放題$118

精明消費 07:30 2023/02/06

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.崇光銅鑼灣店：精選多款名牌廚具 會員低至5折

即日起至2月6日，崇光銅鑼灣店16樓舉行名牌家品展，多款名牌廚具包括Fissler，ALESSI，意美廚及F.J ITALIAN LIFE STORE等。SOGO CLUB及SOGO Rewards會員福利，全場精選貨品低至5折。

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2. MouMouClub 牛涮鍋：自助區火鍋放題118元

即日起推出【期間限定】自助區火鍋放題，每位118元歎盡前菜、鍋肴、新鮮蔬菜、粉麵飯、飲品及甜品等等多達50款食物飲品，11元起就可以追加不同的肉類或海鮮。

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3.永安百貨：均1價 家品低至88元

即日起至2月27日，永安百貨推出均1價優惠，部分家品低至88元，包括日本品牌可反轉咖啡濾杯、不銹鋼餐具16件裝和德國500ml水壺等。

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撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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