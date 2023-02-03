AEON食品/家品電器心動價低至2折 吉野家買滿$60送$127優惠券套裝

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.AEON：超級市場/家品電器 心動價低至2折

即日起至2月28日，AEON推出心動價優惠，包括食物、家品及文具等多款精選貨品，部分貨品更低至2折。

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2. 吉野家：消費滿60元 送127元優惠券套裝

由即日起，只要單一消費滿60元，可獲限時激賞祭優惠券套裝一份（價值高達127元），包括11張coupon早午茶晚，丼飯、shabu去到小食。使用期限到2月28日。

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3.BoC Pay：惠康超市 買滿250元 即減25元

由即日起至2月28日，惠康單一消費淨額滿250元或以上，並憑BoC Pay流動應用程式付款，即可享25元折扣優惠。

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撰文：hket小編

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