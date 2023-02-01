  • 21°C
香港時間 : 2023201日 (週三) 18:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機票預訂】買國泰機票可用轉數快過數 實時取得付款確認

精明消費 16:35 2023/02/01

分享：

分享：

計畫去旅行買機票，終於決定付款，但大筆費用又令信用卡剛好爆額，或手上的信用卡暫時丟失，又不知如何付款? 現時除了信用卡，國泰航空 （00293） 亦支援支付寶及微信支付，但始終需要先為相關帳號充值，想直接銀行過數，以往亦只能用繳費靈，到底有沒有更方便的方法?

中銀香港 （02388） 宣佈為國泰航空提供高效便捷的線上收款方案，應用「轉數快」（FPS）二維碼等數碼化技術。透過國泰航空的網站訂購機票，可選擇 FPS 為付款方式後可掃瞄網頁自動產生的二維碼完成付款，並實時取得付款確認。國泰航空可透過中銀香港 iGTB API 和 企業網上銀行 iGTB NET 電子渠道，實時接收票款到賬通知，並進行交易查詢、追蹤交易狀態及處理退款。

中銀香港交易銀行部副總經理俞陳平表示，中銀香港一直致力運用金融科技支援企業數碼化轉型，過去兩年使用該行 FPS 二維碼收款服務的商戶數目增長超過 60%，包括電訊、保險、證券、餐飲、零售消費等行業。

國泰航空營業及分銷部總經理徐谷昀表示，在香港恢復開放的情況下，客戶對出行的需求顯著提升，使用電子支付也更為普遍。國泰很高興夥拍中銀香港，推出嶄新、安全、高效的支付方式— FPS 轉數快，不僅能更好地配合客戶全新支付習慣，更加為客戶出行帶來更優質順暢的體驗。

中銀香港指出，數碼化技術協助國泰航空提升營運管理效率，同時為乘客帶來安全、高效和便捷的電子支付體驗，積極支援旅遊業復甦。並將持續推動金融科技創新，透過為不同行業客戶提供多元化的數碼金融服務，加快企業實現數碼轉型，以捕捉經濟復甦的商機。

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文
香港經濟日報 零售 金融 Fintech 電子支付 行業 銀行 智慧城市 微信 服務

下一篇文章

滙豐海外簽賬獎賞 額外「獎賞錢」高達700元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【稅貸2023】借100萬最低1.59厘 配合4.48厘定存「月月派息」 借錢做定期套息4.3萬元大法
【稅貸2023】借100萬最低1.59厘 配合4.48厘定存「月月派息」 借錢做定期套息4.3萬元大法
滙豐海外簽賬獎賞 額外「獎賞錢」高達700元
滙豐海外簽賬獎賞 額外「獎賞錢」高達700元
【情人節2023】情人節打算點安排？ 好去處推介 土耳其咖啡製作/原石戒指工作坊
【情人節2023】情人節打算點安排？ 好去處推介 土耳其咖啡製作/原石戒指工作坊
訪日旅客大數據 韓國人住宿最豪 香港人呢樣花費全球最多 退稅港人平均買近$7000
訪日旅客大數據 韓國人住宿最豪 香港人呢樣花費全球最多 退稅港人平均買近$7000
Green Common指定菜式半價 稻香晚市火鍋低至6折/酒水半價
Green Common指定菜式半價 稻香晚市火鍋低至6折/酒水半價
【情人節2023】8大精選餐廳酒店提案 多國菜式、自助餐、浪漫主題合集
【情人節2023】8大精選餐廳酒店提案 多國菜式、自助餐、浪漫主題合集
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款