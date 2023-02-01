【機票預訂】買國泰機票可用轉數快過數 實時取得付款確認

計畫去旅行買機票，終於決定付款，但大筆費用又令信用卡剛好爆額，或手上的信用卡暫時丟失，又不知如何付款? 現時除了信用卡，國泰航空 （00293） 亦支援支付寶及微信支付，但始終需要先為相關帳號充值，想直接銀行過數，以往亦只能用繳費靈，到底有沒有更方便的方法?

中銀香港 （02388） 宣佈為國泰航空提供高效便捷的線上收款方案，應用「轉數快」（FPS）二維碼等數碼化技術。透過國泰航空的網站訂購機票，可選擇 FPS 為付款方式後可掃瞄網頁自動產生的二維碼完成付款，並實時取得付款確認。國泰航空可透過中銀香港 iGTB API 和 企業網上銀行 iGTB NET 電子渠道，實時接收票款到賬通知，並進行交易查詢、追蹤交易狀態及處理退款。

中銀香港交易銀行部副總經理俞陳平表示，中銀香港一直致力運用金融科技支援企業數碼化轉型，過去兩年使用該行 FPS 二維碼收款服務的商戶數目增長超過 60%，包括電訊、保險、證券、餐飲、零售消費等行業。

國泰航空營業及分銷部總經理徐谷昀表示，在香港恢復開放的情況下，客戶對出行的需求顯著提升，使用電子支付也更為普遍。國泰很高興夥拍中銀香港，推出嶄新、安全、高效的支付方式— FPS 轉數快，不僅能更好地配合客戶全新支付習慣，更加為客戶出行帶來更優質順暢的體驗。

中銀香港指出，數碼化技術協助國泰航空提升營運管理效率，同時為乘客帶來安全、高效和便捷的電子支付體驗，積極支援旅遊業復甦。並將持續推動金融科技創新，透過為不同行業客戶提供多元化的數碼金融服務，加快企業實現數碼轉型，以捕捉經濟復甦的商機。

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