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若花錢能消除小病痛 美國人願為不再失眠花費最多 花逾10萬港元換永不中新冠

個人增值 16:36 2023/02/01

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頭痛、肺炎、胃痛等病症，對都市人而言十分常見，辛苦的程度不能輕視，更是時不時就來襲，正正是不少人願意出高價買特效配方藥的原因。試想像簡單寫一張支票，或永不做一些事，就可以永遠擺脫小病症，你又會願意為各項小病痛付出多少? 美國一間保險公司進行了相關調查，找出最令人困擾、及人們最希望擺脫的常見病症，更以花錢或戒除生活中喜歡的事，就能消除小病痛為前提，以調查出美國人最願花錢杜絕的病症、及願意犧牲生活中哪些重要的娛樂及習慣，以換取永不再出現的小病患，即看圖列答案︰

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    +2

美國人認為睡眠不足是最糟糕
為了解美國各州份的居民願為永不出現各種健康小毛病而花費多少，保險機構 Assurance IQ 在2022 年 10 月 17 日至 20 日對 44 個州的 3,070 名受訪者進行調查，發現大多數美國人認為睡眠不足是最糟糕，50 個州中有 28 個州願意在治療失眠上花費最多。為了再也不會感染新冠肺炎或宿醉，除了花錢之外，美國人亦願意忍痛犧牲最愛的早午餐(Brunch)、咖啡、追劇等活動，以免除相關病痛，可見美國人有多不想再遇到新冠和宿醉。

願花費近40%工資擺脫過敏
鼻敏感作為不少人的煩惱，更是季節性困擾，許多美國人願意花近 14,000 美元永遠擺脫季節性過敏，原因是美國每年有 6000 萬人因接觸花粉而過敏，而根據美國人口普查，全國平均年收入為 35,384 美元，意味著美國人將花費近 40% 的一年工資來擺脫過敏。

同樣，美國各地不少人都對新冠肺炎感到十分厭煩，美國人平均每月支付 1,096 美元的房租，但願意花費約 13,500 美元永遠不感染新冠肺炎，代表願意支付一年多的房租來對病毒完全免疫。

分別想避免嘔吐、宿醉、胃痛
加州人則非常樂意花大筆換錢來不再宿醉。加州居民願為永遠無宿醉地飲酒支付 23,653 美元。不過對於永遠不感染新冠肺炎，他們僅願支付 3,099 美元。新墨西哥州的居民表示，願意花費 42,300 美元來避免再次出現胃痛和痙攣，而密蘇里州的居民則非常樂意支付超過 47,000 美元來避免再次嘔吐。

花錢不能買健康，患上大病固然難受，但身體各類型的小疼痛亦會影響日常活動，由宿醉到頭痛、新冠肺炎、敏感及失眠等健康問題，這些小病痛之苦亦已令人生厭，使得不少人願意花大錢完全解決有關身體不適。

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