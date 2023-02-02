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名牌服飾/行李箱開倉低至2折 7-Eleven換購情人節限量版玻璃杯

精明消費 07:30 2023/02/02

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.名牌服飾/行李箱開倉 低至2折

即日起至2月6日，海港城Bazaar開倉熱賣，名牌服飾、行李箱、家居用品等低至2折。

Lifestyle Fair 
日期: 即日起至2023年2月6日
時間: 11:00am – 9:00pm
地點: 尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓 

    點擊圖片放大

2. 7-Eleven：印花/yuu 換購情人節限量版Sanrio雙層杯

即日起至2023年3月7日，購物滿29元可享印花1張，其後每10元可獲多一張印花。

印花換購詳情：即日起至3月10日，儲齊8張印花加118元，即可隨機換購「Love² 雙層杯」2件，或儲齊8張印花加68元，即可隨機換購「Love² 雙層杯」1件。

yuu獎賞計劃會員專享優惠：
推廣期：即日起至2月3日
兌換期：即日起至2月6日，以8800yuu積分加88元，隨機換購「Love² 雙層杯」1件。

    點擊圖片放大

3.聖安娜：買滿25元送日式蛋糕優惠券

即日起至2月8日，任何消費滿25元，即可獲日式蒸蛋糕16元/2件優惠券。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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