2023年電商外貿形勢樂觀 宜關注剛需、社交互動及環保等5大消費趨勢

▲ Alibaba.com香港區負責人文成樑。

根據外部市場研究及預測，相信今年全球將逐步重啟經濟活動，零售市場及消費者購買信心將跟隨恢復，從而帶動企業對企業（B2B）的採購需求。隨着環球經濟復甦、各地放寬出入境限制與通關等因素，相信商家在疫情時期面對的種種困難和問題，包括物流時效延長、交易成本上升等挑戰，將持續得到改善，業界對全年電商貿易形勢感到樂觀。

作為外貿線上批發交易平台的Alibaba.com，本月中在香港舉辦了「2023跨境電商趨勢論壇」，向商家分析2023年的貿易趨勢及展望，根據平台觀察歸納了剛需消費、社交互動、品質生活、環保主題及智能互娛5大全球消費趨勢：

剛需消費： 環球經濟過去3年受疫情影響，促使更多批發買家在全球市場尋求性價比高的剛需用品，例如家庭清潔、口腔護理、嬰幼兒等相關產品。

環球經濟過去3年受疫情影響，促使更多批發買家在全球市場尋求性價比高的剛需用品，例如家庭清潔、口腔護理、嬰幼兒等相關產品。 社交互動： 各地經濟活動及社會生活逐步恢復常態，商務出行與社交互動已經回復正常水平，圍繞社交場合的產品，例如男士西裝、親子服裝、晚宴用的晚禮服等，在Alibaba.com平台上看到較大的增長趨勢。

各地經濟活動及社會生活逐步恢復常態，商務出行與社交互動已經回復正常水平，圍繞社交場合的產品，例如男士西裝、親子服裝、晚宴用的晚禮服等，在Alibaba.com平台上看到較大的增長趨勢。 品質生活： 經歷一段長時間的「宅家生活」後，消費者脫離倦怠感，重拾具質量的生活體驗，例如個人層面的美妝與美甲，與好友成對出行的戶外露營，圍繞寵物的「機器寵物伴侶」等。

經歷一段長時間的「宅家生活」後，消費者脫離倦怠感，重拾具質量的生活體驗，例如個人層面的美妝與美甲，與好友成對出行的戶外露營，圍繞寵物的「機器寵物伴侶」等。 環保主題： 消費者持續關注綠色及環保題材，帶動相關產品需求，尤其是部分歐洲國家已經實施生產者延伸責任（Extended Producers Responsibility，EPR）環境政策後，對產品外觀設計、包裝用料及回收處理的全生命周期都有一定要求，產品如便攜充電、再生纖維服裝，或是以可降解材料包裝的商品，已呈現較大的需求。

消費者持續關注綠色及環保題材，帶動相關產品需求，尤其是部分歐洲國家已經實施生產者延伸責任（Extended Producers Responsibility，EPR）環境政策後，對產品外觀設計、包裝用料及回收處理的全生命周期都有一定要求，產品如便攜充電、再生纖維服裝，或是以可降解材料包裝的商品，已呈現較大的需求。 智能互娛：VR、AR及3D等元宇宙技術越來越普及，消費者渴望在數字世界探尋及展示個性，促使一些遊戲電玩的智能穿戴裝置、家居智能設備、家用投影、健身鏡等產品取得比較顥著的增長。

香港商家獲較多家居產品、消費電子產品訂單

至於平台香港市場的訂單形勢，以去年9月舉辦的營銷活動「9月採購節」為例，香港商家在活動期間獲得最多訂單的行業（不分先後）為家居產品、消費電子、運動娛樂、服裝。按地區劃分，成交買家最多的國家或地區（不分先後）為加拿大、印度、土耳其、以色列及哥倫比亞。

值得一提，全球國際貿易採購高峰期主要集中在每年的4月及10月，為協助商家及批發買家提前捕捉採購商機，Alibaba.com在每年的3月及9月分別舉行「3月新貿節」和「9月採購節」兩個大型採購活動，相關活動仿似跨境貿易B2B領域的「雙11」，讓買家可在線上預覽並下單。

因應各地陸續放寬商務旅遊入境限制與通關，外界憧憬線下展覽與經商活動將回到疫情前盛況，有參與論壇的商家或會擔心在Alibaba.com的查詢與成交會受影響。我們認為，買家已經在疫情期間習慣在網上進行詳細的產品研究、格價、詢盤及下單等程序，跨越時間與地域兼具成本效益，相信由疫情而帶動的電商採購習慣和趨勢，不會因為全球進一步復常而有所逆轉。線上線下的採購模式更多是一種互補，兩者可以滿足買家及商家不同的需求，相輔相成。

過去3年直播、短視頻等推廣工具在零售消費層面大行其道，不論在批發及企業用戶層面，Alibaba.com也積極透過直播及短視頻強化買家與賣家雙方互動，有助買家即時了解商品詳情及獲取其他資訊。直播渠道亦會在今年新一屆的「3月新貿節」期間發揮作用，有助展開約3萬場新產品跨境直播，同時會發佈約1萬條新產品短視頻內容。

面向東盟商家有望迎來可觀增長機遇

根據香港貿發局去年12月中發佈的出口展望，指出香港作為國際物流及貿易樞紐，在中國內地與東盟之間的貨物轉口中一直發揮重要作用。2022年首10個月，經香港轉口至東盟的內地貨物較上年同期增長3.4%，總值達1,910億港元；平台認為香港對東盟的出口料將會進一步上揚，面向東盟市場的商家將會迎來可觀的機遇。

為協助香港商家及早佈局，捕捉東盟以至全球復甦的機遇，Alibaba.com香港站今年新推出廣告營銷工具「問鼎」，提升商家在搜索結果的曝光程度。當買家輸入及搜索產品、行業或型號等關鍵詞時，通過「問鼎」投放的產品資訊會即時展現在搜索結果的當眼處，而且能夠以新媒體形式展示內容，吸引站內站外的流量，又協助商家提高知名度及樹立品牌形象。

對於轉型電商的新入駐商家，Alibaba.com香港站也推出專為香港商家打造的「商家加速飆星計劃」，由專人輔導跟進及提供電商營運建議，包括在平台建站及上架新產品等服務，幫助企業快速開啟數碼轉型第一步。

▲ Alibaba.com日前在香港舉辦「2023跨境電商趨勢論壇」，分析2023年的貿易趨勢及展望。