【情人節2023】8大精選餐廳酒店提案 多國菜式、自助餐、浪漫主題合集

情人節將至,今年終於迎來有堂食的情人節,計劃二人世界「撐枱腳」,想及早預備浪漫驚喜餐廳,但又未有頭緒? 一文為你整合多款情人節餐廳及住宿提案,讓你在不同預算內選擇最佳的過節方式,立即看下列8大飲食及Staycation提案,相關價錢及菜式:

1.限定情人節二人晚餐|Giovanni Pina

意大利菜被譽為西餐之母,菜品多元化、創意十足見稱。今個情人節,Giovanni Pina 秉承意大利菜創新精神,以當地傳統醬汁,配搭世界各地的海陸運的時令食材,炮製出經典而不失創意的精緻菜餚。

透過KKday訂位,凡於中環分店首20位預訂,即送一盒18粒裝Giovanni Pina 手工朱古力(數量有限,送完即止)

一組為2人用,方案已包加一服務費

價錢:$1,063一位

供應日期:2023年2月10日至14日



2. 多元化菜式餐廳|The Continental

想情人節大餐想試不同種類美食,The Continental分別推出4道菜及6道菜晚餐,日本油甘魚配血橙橄欖油汁、黑松露意大利捲粉、Rossini 牛小排及兩位分享的阿拉斯蛋糕伴桃子雪 糕,為人們帶來甜蜜驚喜。

▼ 點擊圖片放大 價錢:4道菜晚餐$798/位;6道菜晚餐$998/位

供應日期:2023年2月14日

3.中環歐式小酒館|Mr Wolf

位於中環的歐式小酒館Mr Wolf,於情人節推出三道菜套餐連酒配搭。開胃菜式包括:水牛芝士配香蒜烤辣椒,配精緻柔軟意式ciabatta麵包或番茄片配石榴、茴香和忌廉蟹肉蛋黄酱。而主菜則可以三選一:牛肋排、香烤智利鱸魚或適合素食Taleggio Tart。甜品有酒漬車厘子醬黑朱古力、配酸甜可口的百香果雪糕,以甜美滋味作結。

價錢:$1388/2位、$988/2位(無葡萄酒搭配) ▼ 點擊圖片放大



4.情人節特輯|香港柏寧酒店

愛吃自助餐少當然不了香港柏寧酒店 PLAYT ,以時代感及工業味濃的室內設計,美食款式包羅萬有, 包括海鮮、土耳其薄餅及傳統印度天多尼菜式。另有即炸天婦羅, 點心, 各式冷熱盤, 壽司刺身及時令菜式。最後還有甜品專區。PLAYT 情人節特輯更有優質安格斯牛肉配鴨鵝肝和虎蝦的雙心菜讓您大飽口福。

價錢:成人$888、兒童HK$508

供應日期:2023年2月1日至28 日

柏寧酒店亦有情人節主題,提供2人早餐,室內雞尾酒和開胃菜,包括番茄韃靼配刺山柑和檸檬、醃鳳尾魚醬,更有浪漫夜床服務,包括一瓶香檳、紅葡萄酒或白葡萄酒、玫瑰花瓣和泡泡浴,提供至浪漫豪華體驗。

價錢:情人節一晚$8100、其他日子$5400起

供應日期2月4至3月31日

2.情人節住宿計劃|百樂酒店

百樂酒店推出「浪漫滿屋」 情人節住宿計劃,充滿浪漫驚喜的時尚住宿,與情人締造甜蜜回憶,專享玫瑰鮮花束、氣泡酒、保證延遲退房等禮遇,情人節的一切所需統統準備就緒。

套餐價格:每房每晚HK$2,348起

禮遇包括:

入住首選客房一晚

入住當日享用以下其中一款自選餐飲體驗︰

於Park café享用雙人自助晚餐 (2月12日至13日) 或情人節自助晚餐 (2月14日)

另加HK$140升級至房內享用雙人情人節精緻晚餐

3. 5D夢幻沉浸式美食劇場|十八夢

於情人節期間希望有新的劇場餐飲體驗,位於銅鑼灣的十八夢推出5D夢幻沉浸式美食劇場《異世界 - 捕夢之旅》舞台劇。用餐期間同時體驗戲劇、美食、歌曲、舞蹈、視覺/裝置藝術、 娛樂及互動元素。舞台劇以夢為主題,由「香港舞台劇教父」詹瑞文(昊宸)出演,食物方面更有4道精緻料理。

價錢:$1680/位

供應日期:2023年2月14日至19日

6. 浪漫菜式|英皇駿景酒店 Monkey Café

情人節快到,想與摯愛甜蜜過節?英皇駿景酒店特別準備於2月10至14日準備一系列浪漫菜式,包括西班牙甜白酒、煙三文魚芒果韃靼醬或龍蝦湯,主菜還可以3選1,有紐西蘭小龍蝦伴紅花汁野菌天使麵、智利鱸魚伴北海道鹽燒帶子或美國安格斯肉眼扒配牛肝菌汁,最後再配上紅莓雪呢拿慕絲蛋糕,經濟又浪漫。讓您與摯愛共度一個難忘的情人節晚上。

價錢:$650/位

供應日期:2023年2月10日至14日

7.近5000呎空中花園| the pulse 酒店

2月情人節是戀人浪漫甜蜜的節日,隱藏於the pulse近5000呎空中花園內的唯美夢幻童話小鎮[Enchantale by the Sea]將最後延長打開奇幻之門至2月26日。穿過光影藝術裝置「魔法童話書」,開啟夢幻盛宴之夜;坐在高達2米高的「Lovers in the Sky」巨型打卡藤椅與閨蜜及摯愛談心,並在「炫彩琉璃小屋」180度全視角露天海景下,賞浪漫晚霞或炫星漫天; 由全新班底、曾任職米芝蓮二星餐廳廚師精心打造的6道精緻Fine Dining美饌。

星期一至四 HKD$988+10%服務費/1位;

星期五至日及公眾假期 HKD$1,288+10%服務費/1位;

特別日子 HKD$1,788+10%服務費/1位

8.「炫光閃爍」X 3CE 下午茶| 香港嘉里酒店

隨著春季來臨,位於紅磡紅鸞道的香港嘉里酒店,與韓國知名時尚美妝品牌3CE攜手打造「炫光閃爍」下午茶,以春日柔和粉彩色調交織出曼妙美點,由2023年2月1日起至3月31日於大堂茶座供應。 2023年2月10日至14日期間,別緻的下午茶體驗將升級至情人節限定版本,完美搭配優雅的Minuty M Rosé粉紅酒,戀人們更可免費參與皮革玫瑰工作坊,以及「心弦相扣」愛情鎖體驗,見證永誌不渝的幸福愛戀。

