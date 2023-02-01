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拆解4大老派理財謬誤 負債不一定是壞事 適當享樂消費不是罪過

個人增值 08:30 2023/02/01

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生活中總能聽到各式各樣的理財建議，但並不是每一條建議都是可取的，部分理財建議將經濟原則解釋得過於簡單，或忽略個人情況的差異。以下將列舉4大過時、不完整或完全錯誤的理財建議，以及一些基於研究的理財提示，正確規劃自己的財務。

理財建議誤區一：債務都是壞賬
老建議：應該避免債務，包括信用卡債務和其他形式債務。紐約時報針對千禧一代的暢銷金融指南更稱「信用卡債務從來不是好事」。

這個建議有一定道理。因為不用信用卡，就可以一定程度限制消費，將支持控制在能力範圍内，而使用信用卡就會增加高息債務的風險。但這也不是絕對的，明智地使用信用卡也能帶來好處，從建立信用評分和幫助實現長期目標，例如擁有房屋、學習深造和滿足臨時需要等。

好的債務會創造價值。例如，教育債務可視為一種好的債務，因為更好的教育能為自己帶來更好的工作機會，從而獲得更好的收入，長期而言是一種有價值的債務。再者，房屋貸款也可視作一種良好的貸款，很多時候貸款買樓比外出租屋會更省錢。

更好的建議：你很難完全零負債，不是所有債務都是壞賬，某些債務是好的，應該理性看待。

誤區二：將薪酬固定比例用於存款
老建議：無論現在情況如何或生活如何隨著時間變化，都要將薪酬中固定比例用於儲蓄。

盡早並且連續儲蓄是個好的建議，可以享受複利帶來的好處。但並不一定要將薪酬中的固定比例用作存款。隨著個人收入情況和人生歷程的變化，應該適時調整自己的存款比例和目標。在年輕時，收入可能較少，甚至還要償還債務，到年長時，隨著資歷增長，收入更多，或早已擺脫債務。因此，年輕時存款比例可以較小，將更大比例用來儘快償還債務；年長時，可以將存款比例調大，逐步實現財務目標。

更好的建議：根據個人情況適時調整存款比例和目標。

誤區三：無必要花錢在不必要的事情上
老建議：停止所有不必要的支出，直到實現所有的財務目標

當然，要想將部分支出用於享樂，前提是要做好財務規劃。首先考慮必要的支出，包括日常生活開支、住所開支、醫療保險和日常賬單等必要的支出。在滿足了必要支出，還能達到適當存款目標的基礎下，可以將部分支出用於享樂，有助於提升個人幸福感，特別是隨著年齡增長，收入也更寬裕，更有理由計劃享樂支出。

更好的建議：指定合適的財務計劃，包括享樂支出部分。

誤區四：談論財務是不禮貌的
老建議：談論財務是不禮貌的，財務相關問題「太私密」或對方不夠了解，無法明智交談。

人們往往比想象中更願意談論財務問題，反而很多問題還會因為談論迎刃而解。例如，子女與父母談論財務問題，可能學習到更多理財知識和方法，有助於管理個人財務。與朋友談論財務問題，能增進雙方的瞭解。夫妻談論財務問題，促進婚姻健康。

更好的建議：可以多與別人談論財務問題，這不是不能提及的部分

面對各種各樣的理財建議，不應盲目跟從，思考自己的長期和短期目標，最重要是適合自己的財務計劃。

【開市追揸沽】北水重臨港股有力再衝？ 商湯飆兩成追揸沽策略

責任編輯：梁政琪

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欄名 : 理財加油站

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