【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？ 高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢，立即收看！

去年美國急促加息，資金成本上漲影響投資樓市意欲，今年下半年有望見頂減息，利率明朗化對樓市有何利好影響？有分析指，機構性投資者的寫字樓投資比例最高，原因何在？去年亞太區商業房地產投資市場跌雙位數，資金尋找出路續流入亞洲地區，美國通脹放緩，美元回落、香港HIBOR下跌，去年本港大手買賣成交金額達703億元，主要由哪些海外投資者吸納？中港通關利好零售商舖及酒店市道，民生區以哪一區的未來發展潛力最高？去年本港樓價自高位回落18%、本地住宅成交量更大跌40%，今年樓市走勢喘定回升？《ET財智Talk》請來高力香港資本市場及投資服務主管翟聰（Thomas），分析本地及環球房地產投資新形勢！立即收看！

Time code

01:25 去年美國急促加息 資金成本上漲影響投資意欲

01:50 新冠疫情未完結 樓宇建築成本上漲

02:30 美國下半年有望見頂減息

02:46 利率明朗化有助計算投資回報

04:10 機構性投資者投資寫字樓比例高

04:42 寫字樓Asset Management營運較簡單

05:28 疫情令Data Centre、倉儲需求急增

06:23 去年亞太區商業房地產投資跌雙位數

06:29 新加坡按年增幅逾50%勝香港

07:38 東京、首爾、新加坡率先開關 經濟率先反彈

09:45 資金需要尋找出路續流入亞洲地區

10:40 美國通脹放緩 美元回落HIBOR下跌

11:38 多項因素刺激經濟及房產投資

13:11 去年本港大手買賣成交金额達703億

13:15 主要由新加坡等海外投資者吸納

14:19 去年成交以歐美、新加坡資金較活躍

15:30 中港通關利好零售商舖及酒店市道

19:07 民生區以北區未來發展潛力較高

20:30 本港樓價止跌回升現小陽春?

21:00 上半年住宅樓價仍受壓於多項因素

21:20 利率仍高企料續橫行

21:33 料發展商求去貨定價不會太進取

21:53 憧憬下半年住宅樓價回升

21:58 去年本港樓價自高位回落18%

22:03 去年本地住宅成交量大跌40%

《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

責任編輯：霍耀堂

＝＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App