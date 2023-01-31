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北歐式簡約電動車　Polestar 2 Single Motor

博客 16:30 2023/01/31

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Polestar 2設有標準航距及特長航距兩款，分別售$366,900及$439,900起。

作為世界車壇首批全面改為生產純電動車的車廠，富豪（Volvo）旗下副品牌Polestar的造車路綫非常清晰 ── 以設計簡潔而漂亮的外形，結合合理的動力組合，就此便設計出這部5門斜背房車Polestar 2。

Polestar，乃是瑞典車廠富豪的副品牌，如今所有只得純電動力系統的車型，均會以Polestar之名推出。Polestar 2，正是首款作大量生產的Polestar車系。

這次測試的是前軸單摩打版本Polestar 2，有標準航距及特長航距兩款，分別售$366,900及$439,900起。

這次測試的是前軸單摩打版本Polestar 2，有標準航距及特長航距兩款，分別售$366,900及$439,900起。

這個「回力鏢」式尾燈，是近年所有富豪汽車的標準設計。

多種組合選擇

Polestar 2備有前後雙摩打，以及前軸單摩打兩種傳動結構，這次測試的為後者，最大馬力231hp，峰值扭力33.65kgm，當中又會再分為標準航距（Standard Range）和特長航距（Long Range）兩種，其動力分別來自總容量69kWh和78kWh的鋰離子電池組，最大續航距離有478和551公里。若以「一換一」售價計算，兩者的差價約為7萬多元。

毋須擺放引擎的好處，就是車頭多了一個 35 公升容量的儲物空間。

錶板及中控台綫條都以簡單為主，沒有任何花巧設計。

以香港的實際使用情況來看，標準航距版大概已經夠用，車主隨時一星期才需要充一次電。跟現時其他富豪電動車一樣，Polestar 2起用CMA模組式底盤，剛度十足，又能夠讓電池組放在車底較低位置來改善車身重心，即使車重達到兩公噸，彎路操控能力仍不算累贅，是部容許駕駛者在山路疾走的純電動房車。

車廂所有部件均屬可循環再造物料，盡顯環保特色。

設計師沒有為Polestar 2裝上內嵌式門柄，而是繼續使用傳統手柄。

單一腳踏操控

廠方工程師沒有在Polestar 2身上加入任何駕駛模式選擇，在中控台液晶面板上關於Driving Dynamics的選項，就只有One Pedal Drive及Steering Feel Firm兩個。後者的意思很直接，就是軚盤反應會變重，但不管是輕是重，其路面感仍是百份百地電子化。

至於One Pedal Drive啟動之後，當駕駛者在行車時鬆開油門，車輛會有強烈的動力回收反應，車速即時大幅減慢，完全不用踩brake都已經有着極明顯的制動效果，即是一個油門踏板便可控制加速和制動。起初使用時，尚未徹底適應其反應，每次收油時車輛都會出現過度頓挫，但當你摸熟其操作後，其實是頗好用的。

Polestar 2的車廂空間尚算充裕，惟獨後門較細小，略為影響上落便捷性。

Polestar 2的車廂空間尚算充裕，惟獨後門較細小，略為影響上落便捷性。

至於Polestar 2的車廂，則是百份百簡單實用，之前富豪車廠已在自己的官方網頁上宣布，旗下所有純電動車系，將會全面採取Leather Free方針，即是不再使用動物皮革作用料。取而代之，就是一種名為Nordico的新世代材料，它起用回收的PET、PETE塑膠飲品樽、軟木酒樽塞，或者河川浮木及森林枯木等原料混合製成，總之就是以可持續和可循環為原則，完全符合環保方向。

標準航距版規格

售價：$366,900起（「一換一」稅務優惠計）

車型：5門5座位電動房車

電池：69kWh鋰離子電池

最大馬力：231hp

峰值扭力：33.65kgm

驅動形式：前輪驅動、單摩打、單速自排

懸掛：前～麥花臣／後～五連桿

制動：前／後～通風碟

車身長 X 闊 X 高：4,606 X 1,859 X 1,479mm

前/後輪軸距：2,735mm

車重：1,940kg

輪胎：前／後～245/40R19

0-100km/h加速：7.4秒

極速：160km/h（電子限制）

最高續航力：478公里（WLTP模式）

極速充電：

69kWh電池－130kWh直流電約32分鐘（10-80%電量）

78kWh電池－150kWh直流電約35分鐘（10-80%電量）

標準充電：13A交流電約40小時（0-100%電量）

查詢：Wearnes Motors（2927 3388）

 

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撰文 : 道仁

欄名 : 型男玩物誌

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