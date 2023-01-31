【保險科技】疫後保險業新趨勢　數碼化成常態 如何善用科技解決行業痛點？

進入後疫情時代，大眾的日常生活經歷翻天覆地的變化，數碼化服務更逐漸成為大勢所趨，對利用網上處理各式各樣的事務更習以為常。不少保險公司在疫情期間加快數碼化的步伐，積極將科技融入其營運之中，迎合市場對數碼化服務的殷切需求之餘，同時讓更多人享受保險所帶來的好處與便利。

不經中間人投保 轉數快獲取索償

事實上，科技有助解決保險行業多年來的痛點，包括精簡投保程序以及提供網上索償服務，令保險體驗省時便利之餘，並將繁複難明的保險條款變得更易理解，讓客戶無論何時何地均可以輕鬆管理保險。以筆者的公司作為例子，作為香港首家網上人壽保險公司，致力提供簡單靈活並物有所值的保險方案，包括建立簡易流暢的網上平台及手機程式，客戶只需簡單回答幾個健康有關的問題，即能一站式完成投保，無需透過中間人即能夠自主購買保險。另一方面，筆者的公司亦將旗下藥劑保險的索償流程自動化，縮短審核過程以快速處理索償，客戶最快於一小時透過轉數快獲取索償金額。

大數據分析市場需求 助推陳出新

此外，科技更有助推動保險產品發展，保險公司透過大數據分析，從消費者的網絡搜尋資訊、購買喜好甚至消費習慣等等進行分析，能夠精準針對客戶的需要，從而推出更個人化的保障。舉個例子，疫情令大眾更加關注健康，在疫情期爆發初期，筆者的保險公司注意到公司網站的瀏覽次數急速上升，查詢有關個人健康的保障，從而洞悉市場對個人衛生及保健用品的需求急增，因此推出全港首創藥劑保險，冀望在疫情期間及時提供切合市場需要的保險產品，協助客戶減輕購買藥品的開支。

我們預見，簡單快捷的網上保險逐漸得大眾追捧，保險公司如何進一步開發既創新並切合市場需要的產品和服務，是保險行業推動數碼化的重點之一。據研究機構Quinlan & Associates早前發表有關本港保險業數碼分銷的報告顯示，虛擬保險保費由2020年至2021年期間按年大增8倍，報告更反映60%本港消費者表示願意選擇網上投保。展望未來，網上投保除了簡單、靈活、創新之外，更需利用大數據分析及人工智能等先進科技與保險融合，為客戶帶來更個人化的網上保險體驗。

幾年間，疫情雖然改變了整個大環境，但筆者深信，運用創新科技將保險方案變得簡易靈活，為保險市場帶來新價值，迎合市場變化萬千的需求，是保險業未來成功的不二法門。

【關於作者】孔德秋現為Blue 行政總裁兼執行董事，他在業務發展、創新策略、科技及企業營運，以及風險管理方面擁有逾30年的豐富經驗，涉足領域遍及亞洲、歐洲及美國等地區，行業涵蓋保險、資產管理及銀行業，並於多間知名金融機構出任環球及地區高級行政要職。

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