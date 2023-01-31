【情人節2023】情人節打算點安排？ 好去處推介 土耳其咖啡製作/原石戒指工作坊

情人節將至，打算點安排？除了行街、打卡、去離島，還可以選擇去各類手作工作坊和市集，讓節日更具趣味和意義。以下將推介4大工作坊，包括土耳其咖啡工作坊、原石戒指工作坊、香水工作坊和永生花工作坊，不想手作還可以選擇市集購物，有K11Art Mall週末市集和旺角戶外市集。

1.土耳其咖啡工作坊

香港越來越多休閑舒適咖啡廳，但有沒有體驗過土耳其咖啡？土耳其咖啡與平日的咖啡的最大的差異就是在於烹調方法的不同，土耳其咖啡是由一個叫cezve的器具所烹煮而成，也就是大家平日見到的特別長柄咖啡壺。情人節可以與另一半在沙上製作土耳其咖啡，嘗試咖啡製作新體驗。

土耳其咖啡文化fusion情侶工作坊

價錢：380元/位

地址：九龍觀塘駿業里8號世貿大樓

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2.原石戒指工作坊

除了製作純銀戒指，還可嘗試更有創意的原石戒指，以水晶原石作裝飾，從挑選原石開始，製作獨一無二的戒指或項鏈，非常適合情人節安排。

店鋪：Silverluna.handcraft 銀月金工

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3. 永生花玫瑰玻璃裝飾

想將情人節收到的花保留時間更長，可以選擇製作獨一無二的永生花，再加上挑選的小飾物，是情人節送給另一半的好選擇。

詳情可參閲：按此

地址 : 九龍觀塘偉業街221號美德工業大廈B座6樓6B3室

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4.Perfume Talk 香水工作坊

香味是一種個人特徵，可以為另一半調配獨一無危的香水，別具意義。Perfume Talk香水工作坊，每種香水都符合IFRA國際組織標準。導師會講解香水知識和調配技巧，適合任何對香水有興趣的人，香水樽身可以打印圖片或相片，更有紀念價值。

工作坊定價458元，香水製作過程只需約60至90分鐘，包一支50ml香水。

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5.K11 Art Mall情人節市集

一連三個週末及週日，K11 Art Mall 舉行「情人節市集」Pop-up，多款精品及甜點，包括心形飾品、精美花束，及情侶款式飾品。

日期：2023年2月4日至5日、2月11日至12日

時間：12PM – 9PM

地點：K11 Art Mall 1樓及2樓

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6. 旺角戶外市集「LOVE LANE X The Forest」

今個情人節，旺角舉辦戶外市集，包括各種花藝，朱古力和手作。

地點：香港九龍旺角奶路臣街17號 The FOREST

日期：2月11日 - 2月26日

時間：12pm - 9pm

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