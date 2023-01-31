你不知道的 有關「股神」巴菲特 25 件事（二）

昨天分享了「股神」巴菲特其中12件很多人不知道的事情，今天將繼續細談剩餘的13件事，包括他的日常習慣、慈善事業及興趣愛好等。

你不知道的 「股神」巴菲特25件事（二）

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1.每個周日都會帶小孩們去DQ吃雪糕

上篇文章提到巴菲特非常喜歡吃雪糕，同時，他持有包括Dairy Queen（DQ）在內的股份，他與CNBC分享道，他每個星期天都會帶 12 個孩子去DQ，通常是他的孫子和他們的朋友。看著他們，他不禁注意到小孩對iPhone的執著程度。巴菲特説道，他們幾乎不能和我說話，除非我在點冰淇淋或類似的東西。



2.他不在Twitter上關注任何人

昨天文章也提到巴菲特沒有在Twitter上發表過任何文章，從此可見，這位億萬富翁投資者很少使用Twitter。通過查看他在社交平台上關注的人發現，巴菲特並沒有在 Twitter上關注任何人。



3.他每天80%時間都在閲讀

從他醒來的一刻開始，就在看報紙，他估計自己每天80%時間都花在閲讀上。當被問及成功的秘訣，巴菲特指著一堆書説道，每天像這樣閲讀500頁，這樣的運作方式，就像複利一樣不斷累積起來。



4.猜對NCAA的甜蜜16強球隊 給予餘生每年100萬美元獎勵

自 2014 年以來，巴菲特在他的所有員工中舉辦了一場比賽，讓他們猜猜在NCAA賽事期間誰會是甜蜜的16支球隊。如果有人猜對了所有球隊，巴菲特承諾在他或她的餘生中每年向他們支付100萬美元。從來沒有人贏得過100萬美元的獎金，最接近的人將贏得10萬美元。2016年，兩名員工平手，每人帶回家5萬美元。



5.他很少發電子郵件

巴菲特使用電子郵件，他説自己一生中之發過一封電子郵件，結果這封郵件還出現在法庭上。在接受CNBC采訪時，巴菲特分享道，唯一這封郵件是回復了好朋友，微軟前高層Jeff Raikes的郵件。Raikes在郵件中問巴菲特為何不投資微軟，於是巴菲特回答了列出來几項原因。其後，這封電子郵件還被美國政府用作對微軟在經濟中地位的支持，巴菲特後來還在華爾街日報上見到自己的郵件。



6.他彈Ukulele（夏威夷小結他）

巴菲特18歲時迷上了一位奧馬哈女孩，但當時女孩有男朋友，於是巴菲特想做這個女孩的男朋友不會的事情，那就是彈奏尤克里里。



7.他被奧巴馬授予「總統自由勳章」

由於巴菲特的慈善捐贈，2011年2月16日，美國前總統奧巴馬授予巴菲特平民最高榮譽「總統自由勳章」。自2014年以來，巴菲特已向慈善基金會捐贈了超過20億美元。奧巴馬還説巴菲特不僅是世界上最富有的人之一，還是最受尊敬的人之一，他證明正直不單是一種好品質，也是對經濟有益。



8.巴菲特擁有擊敗市場的最佳紀錄

從Charles Munger 到 Peter Lynch，在所有世界上最大的投資者中，巴菲特擁有領先的市場最佳紀錄。



9.他曾經出現在中國櫻桃味可樂罐上

當可口可樂於 2017 年 3 月向中國市場推出其櫻桃口味時，它在將沃倫巴菲特的頭像印在了罐頭上。在中國極受歡迎的巴菲特是可口可樂的狂熱愛好者，他的公司巴郡公司是可口可樂最大的投資者，擁有 9.3% 的股份。



10.巴菲特是電視劇《絕命毒師》粉絲

作為電視劇《絕命毒師》的粉絲，在2013年，巴菲特扮演電視劇中「Water White」。



11.他喜歡開玩笑

巴菲特內心還是個孩子，喜歡開玩笑。事實上，在向全世界宣布他加入 Twitter 時，巴菲特的第一條推文是「Warren in the house」。



12.在市場下跌時 他喜歡看一首詩

在2017年致股東的信中，巴菲特透露，當市場出現大幅下跌時，他會想起Rudyard Kipling1895年的詩「如果」中的詩句。



巴菲特寫道，沒有人能告訴你這些什麼時候會發生，燈可以在任何時候從綠色變為紅色，而不會在黃色處停留。然而，當出現重大下跌時，它們為那些沒有因債務而受阻的人提供了非凡的機會。現在是時候留意Kipling的「如果」中的這些話了：

如果你能在周圍的一切都失去理智時保持冷靜

如果你能等待而不因等待而疲倦

如果你能思考——而不是將思考作為目標

如果你能相信自己——當所有人都懷疑你時

你的就是地球和其中的一切



13.巴菲特有20套西裝，但沒有支付過費用

巴菲特擁有近20套西裝，全部由同一位設計師李女士設計。這裡有一個有趣的故事，在去中國旅行期間，一到他的旅館，兩個人就進了他的房間，他們開始用捲尺為他量尺寸，然後他們說李女士想給巴菲特送一套西裝。於是巴菲特挑了兩套，在見到這位神秘的設計師後，巴菲特與李女士建立了商業關係，她陸續為巴菲特送西裝。李女士還參加了巴菲特的年度會議，她甚至已經開始為比爾蓋茨等其他成功的企業家製作西裝。

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