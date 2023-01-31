如何在瞬息萬變的市場搶盡先機? 2023年電子商務四大趨勢

全球疫情緩和，大家期望逐漸復常能為經濟復甦注入強勁動力。但踏入2023 年，有關經濟的不明朗因素仍然存在，許多分析師和經濟學家均普遍下調經濟增長預測，而全球消費力亦可能進一步降低。

要在這個充滿挑戰的環境下維持業務穩定，甚至在競爭中脫穎而出，企業必須準確掌握市場發展趨勢及消費者需求。以下是2023年電子商務發展四大趨勢:

1.消費者對價格更敏感

疫情期間，世界各地的消費者越來越習慣於網上購物。隨著消費者支出更謹慎，他們會傾向於海外的購物網站找尋價格更相宜的產品。根據PayPal 2022年無國界商務報告，61%受訪者表示願意用較長的運輸時間來換取更便宜的商品。除此之外，很多消費者亦會選擇購買價格相對較低的二手商品，甚或租用產品，以節省支出。以美國為例，78% 的消費者表示在聖誕節時考慮購買二手產品作為禮物。

隨著更多消費者習慣進行跨境購物，香港商家有機會接觸到更大的潛在客戶群。為了把握這業務機遇，商家需要確保產品能可以滿足消費者的需求，並透過優化消費者購物體驗以提升轉換率。

2.為應對網上詐騙作好準備

以往數據顯示，當經濟不景氣時，詐騙案亦會隨之增加。例如 2008 年經濟衰退期間，英國的 GDP 下降了2.1%，但詐騙案則上升了7.3%，當中信用卡用戶的個案按年更躍升了50%。 踏入2023 年，預料商家面對網上企圖詐騙的情況會增加。

不法分子詐騙消費者和商家的手法層出不窮，例如騙取信用卡資料、謊稱沒有收到貨物以獲得退款等，令企業在多方面可能蒙受嚴重的損失。為了降低欺詐損失的風險，商家必須加倍謹慎，例如需要格外留意可疑訂單等，亦可以與支付服務供應商合作。如果發生交易爭議時，支付服務供應商可代表賣方與信用卡公司和消費者協商。

3.Cookie退場前加強建立客戶忠誠度

企業一直以來都依靠 Cookie 收集的數據以追蹤用戶在其網站上的行為。然而，一眾科技巨頭已宣布推出一系列新的私隱措施，將會改變企業收集用戶數據的方式。例如，全球最受歡迎的互聯網瀏覽器之一 Chrome，將在 2024 年逐步淘汰 Cookie；而 Apple 亦已發布新的私隱措施，防止用戶被App開發者擅自追蹤數據。

在2023 年，預期更多企業會投放資源爭取獲得第一方數據，吸引更多消費者註冊和登入。好消息是，全球53%的消費者認為，交換個人信息對現代社會的平穩運行至關重要，並且他們越來越習慣於數據共用，特別是如果這樣做有明顯的回報。因此，商家可以推出不同優惠計劃以吸引消費者分享資料。

4.通過香港的自由貿易協定實現多元化

香港正尋求在 2023 年加入世界最大的自由貿易協定—《區域全面經濟伙伴關係協定》(RCEP)，此協定目前涵蓋15個主要經濟體，包括澳洲、日本、南韓、馬來西亞和新加坡等。雖然本港已經與 RCEP 中的許多簽署國簽訂了多項自由貿易協定，但此貿易協定中，有利原產地的規則和貿易便利化，能讓企業進一步獲益。

雖然美國和英國仍然是香港商家最熱門的跨境貿易市場，但這些市場的經濟前景充斥不明朗因素，因此商家可在RCEP或其他自由貿易協定下的市場進行多元化業務拓展，尋找新客群。政府亦有各種支持本港企業到已與香港已簽署自貿協定的經濟體的不同措施，例如設立生產線、建立本地化網站及推廣活動等方面的資助，香港商家可以好好善用這些支援。

踏入新一年，商家有必要審視在哪些方面可以降低風險、提高轉化率及增強業務靈活性，例如選澤可靠的合作夥伴，讓企業能夠專注於業務發展。

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