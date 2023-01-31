訪日旅客大數據 韓國人住宿最豪 香港人呢樣花費全球最多 退稅港人平均買近$7000

香港人最愛遊日「返鄉下」﹐但可惜近期旅遊再次受限制，多班往來日本航班取消，到底港人早前在日本的消費力表現如何? 日本國土交通省觀光廳最新調查顯示，2022 年 10 月至 12 月訪日外國旅客總額消費較2019年同期大跌50.9%。消費的減少主要是緣於訪日旅客人數下降所致，人數較2019年同期減少60.1%。即看圖列各地旅客主力消費情況及排名:

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韓旅客住宿費最勁 港人花費最多在購物

調查顯示，韓國旅客花費最多是在住宿方面，難度韓國人對旅舍有較高要求？他們花費在住宿的開支，甚至低於購物、飲食、交通等項目；而港、台及內地旅客，毫無疑問購物是最大支出，香港更是調查涵蓋的10多個地域旅客之中，唯一一個在上季花費逾300億日圓在購物上。

香港訪日旅客消費較疫前減兩成

訪日旅客消費額方面，韓國人消費最強，為1075億元（佔18.1%）最多，較疫情前大增94.7%；第二為香港，約為745億元(12.5%)，則減少22%；第三為美國，總額689億元（11.6%）；台灣第四，總額612億元（10.3%），其消費總額亦較疫前大減50%。中國內地旅客由2019年同期的第一跌至較後位置，香港則後來居上至第二位。不過旅客消費都更大手筆，2022 年 10 月至 12 月期間，每位外國遊日平均每人消費212332日圓(約HKD$12779)，對比2019年增加24.6%。

香港遊客退稅比例不及台灣

香港退稅旅客在退稅方面，2022年10月至12月期間，退稅的旅客人數比例為最多的是台灣(56%)，其次是香港(54.9%)，第三是泰國(36.8%)，調查顯示香港進行退稅手續的旅客，人均買入免稅品(不含消費稅)金額達11.6萬日圓(約HKD$6980)，台灣退稅的旅客，人均買入免稅品（不含消費稅) 8.23萬日圓(約HKD$4950)，相比之下亦可能反映出香港人太愛東買西買，小額購物都懶得退稅，港人遊日只有大額購物才會做退稅。

住宿開支比例增 購物減少

各地旅客到日本都愛購物，但整體外地訪日旅客都大幅減少購物金額比例、而住宿開支比例相應增加。外國遊客訪日旅遊於在去年10月到12月期間的支出比例，住宿費佔比最高，為33.8%，其次是購物費用(29.3%)，亦由2019年10月至12月期間的3972億日圓，大減至2022年10月至12月期間的1743億日圓，緊接著是飲食開支 (21.8%)。 與2019年同期相比，住宿費用構成比有所上升。

港人遊日愛買衣服皮革

在免稅品方面，香港人最愛買衣服，其次是鞋、包和皮革製品，及後是化妝品和香水、其後為醫藥品，韓國人最愛買菓子類，其次才是衣服，台灣人則最愛買醫藥品、其次才是衣服。

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